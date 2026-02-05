«Ca va être un gros débat...», un joueur du PSG sur le point de tout perdre ?

En mai prochain, Didier Deschamps fera sa traditionnelle apparition sur le plateau du Journal Télévisé de TF1 dans l'optique de communiquer sa liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. Dans la liste en question, si sa situation reste inchangée d'ici-là, un membre du vestiaire de Luis Enrique au PSG aurait de fortes chances de manquer à l'appel. Explications.
En 2025, le PSG a raflé la quasi totalité des compétitions auxquelles le club a pris part. Hormis la Coupe du monde des clubs avec un cuisant échec en finale face à Chelsea en juillet dernier aux Etats-Unis (0-3), le Paris Saint-Germain a fait un carton plein avec notamment trois trophées jusqu'ici jamais remportés par l'institution parisienne : la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale des clubs.
«Ca va être un gros débat s'il ne joue pas dans les prochains mois et que Safonov s'installe dans les buts parisiens»
Lucas Chevalier a été incorporé à l'équipe de Luis Enrique en août 2025, remplaçant ainsi Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie et Manchester City. Néanmoins, l'acclimatation de l'international français n'est pas parfaite. A l'instant T, il semble même avoir été rétrogradé au rôle de doublure de Matvey Safonov dans l'esprit de son entraîneur Luis Enrique. Et maintenant ? Son rêve de Coupe du monde avec l'équipe de France pourrait lui filer entre les doigts cet été du 11 juin au 19 juillet en Amérique du nord. « La place de Chevalier à la Coupe du monde ? Ca va être un gros débat s'il ne joue pas dans les prochains mois et que Safonov s'installe dans les buts parisiens ». a confié le journaliste Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC jeudi soir dans le cadre de l'enregistrement de l'émission Rothen s'enflamme.
«Pour le bien du groupe, du PSG et pour la suite de la saison, je pense que Safonov doit rester dans les buts»
Présent sur le plateau de L'Equipe du soir ces derniers jours, Jérôme Alonzo n'a pas manqué de confirmer l'éventuel scénario catastrophe pour Lucas Chevalier en cette fin de saison.
« Pour que le débat soit clos maintenant parce que pour un groupe c’est hyper important d’avoir une stabilité à ce poste. Pour eux évidemment, je n’ai jamais été pour cette phrase qui dit : « le meilleur jouera ». Ça n’existe pas et même Luis Enrique n’en pense pas un mot. Aujourd’hui, Safonov a pris et a eu sa chance, il a été bon quand il fallait être bon. Lucas Chevalier a eu quelques difficultés. Pour le bien du groupe, du PSG et pour la suite de la saison, je pense que Safonov doit rester dans les buts. Non pas que je n’ai pas de respect pour Lucas Chevalier, mais aujourd’hui, Safonov a gagné le match et pour la stabilité d’un groupe, son équilibre affectif et sportif, il est important qu’un gardien s’impose. Les conséquences seront peut-être lourdes pour Lucas Chevalier parce qu’il a la Coupe du monde en point de mire et que sportivement il peut y perdre beaucoup, mais sa carrière n’est pas finie ».