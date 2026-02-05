«Ca va être un gros débat...», un joueur du PSG sur le point de tout perdre ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En mai prochain, Didier Deschamps fera sa traditionnelle apparition sur le plateau du Journal Télévisé de TF1 dans l'optique de communiquer sa liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. Dans la liste en question, si sa situation reste inchangée d'ici-là, un membre du vestiaire de Luis Enrique au PSG aurait de fortes chances de manquer à l'appel. Explications.

En 2025, le PSG a raflé la quasi totalité des compétitions auxquelles le club a pris part. Hormis la Coupe du monde des clubs avec un cuisant échec en finale face à Chelsea en juillet dernier aux Etats-Unis (0-3), le Paris Saint-Germain a fait un carton plein avec notamment trois trophées jusqu'ici jamais remportés par l'institution parisienne : la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale des clubs.

Lucas Chevalier face à Strasbourg, Bernard Lama dit : « Il a une énorme marge de progression et un potentiel international. Il doit maîtriser le contexte pour briller. » #LOSC #Football #Donnarumma pic.twitter.com/BFcy1q4xgn — Clicnscores (@Clicnscores) February 5, 2026

«Ca va être un gros débat s'il ne joue pas dans les prochains mois et que Safonov s'installe dans les buts parisiens» Lucas Chevalier a été incorporé à l'équipe de Luis Enrique en août 2025, remplaçant ainsi Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie et Manchester City. Néanmoins, l'acclimatation de l'international français n'est pas parfaite. A l'instant T, il semble même avoir été rétrogradé au rôle de doublure de Matvey Safonov dans l'esprit de son entraîneur Luis Enrique. Et maintenant ? Son rêve de Coupe du monde avec l'équipe de France pourrait lui filer entre les doigts cet été du 11 juin au 19 juillet en Amérique du nord. « La place de Chevalier à la Coupe du monde ? Ca va être un gros débat s'il ne joue pas dans les prochains mois et que Safonov s'installe dans les buts parisiens ». a confié le journaliste Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC jeudi soir dans le cadre de l'enregistrement de l'émission Rothen s'enflamme.