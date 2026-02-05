Une «blessure» lui coûte la Coupe du monde, la rencontre qui a changé sa vie ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a été sacrée deux fois championne du monde dans son histoire. En 1998 et 20 ans plus tard, à l'été 2018 en Russie. Un rendez-vous auquel un joueur de Didier Deschamps a été forcé de ne pas prendre part. La faute à un pépin physique qui le rendait inapte à la compétition. Et pourtant, il en est même « content » de ne pas y avoir participé. Il raconte.

Au printemps précédent le coup d'envoi des grandes compétitions, il y a toujours des déçus. Entre ceux qui ne sont pas sélectionnés par le coach ou bien ceux qui ont contracté des blessures qui les privent du tournoi en question, les têtes sont baissées pendant un moment. Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont vécu ça, qui plus est pour le Mondial 2018 lorsque les Bleus ont décroché leur seconde étoile brodée au-dessus du Coq sur le maillot. Lucas Digne en est un exemple, Didier Deschamps lui ayant préféré Lucas Hernandez et Benjamin Mendy, mais il n'est pas le seul.

Didier Deschamps qui profite d’une question sur Kylian Mbappé pour défendre son capitaine. Très intéressant à l’occasion du @FestivalJS2025 ! pic.twitter.com/q3MWnANVay — Ambre (@AmbreGodillon) February 3, 2026

«Je suis même content de ne pas avoir participé à la Coupe du monde !» Contrairement à Lucas Digne, Kingsley Coman aurait éventuellement pu être du voyage pour la Russie s'il ne s'était pas blessé quelques semaines plus tôt avec le Bayern Munich. Un coup d'arrêt qui l'a empêché de postuler à une place dans la liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018. Le titi parisien formé au PSG a avoué il y a quatre ans de cela en interview avec Sport1 avoir ressenti une profonde tristesse. « J'étais très triste peu après ma blessure, car je savais déjà à ce moment-là que je ne serais pas en pleine forme pour la Coupe du monde. Mais une fois le tournoi commencé, je m'en suis bien remis. Mais vous savez quoi ? Avec le recul, je suis même content de ne pas avoir participé à la Coupe du monde ! ».