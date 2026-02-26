Top 14 : Il raconte une soirée «anthologique» qui finit... avec Roger Federer et Rafael Nadal !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au rugby, la troisième mi-temps est sacrée, surtout lorsqu'il s'agit de fêter un titre de champion de France. Un ancien joueur du Stade Français a ainsi raconté la façon dont ils ont célébrer un Bouclier de Brennus avant de finir à Roland-Garros.

Ancien international français, Rémy Martin a pris sa retraite en 2018 à l'issue d'une carrière bien remplie qui l'a notamment vu évoluer durant sept saisons au Stade Français. Vainqueur du Top 14 à trois reprises avec le club parisien, Rémy Martin raconte notamment qu'il a particulièrement bien fêté l'un de ces trois titres avec ses coéquipiers de l'époque.

«Ce fut anthologique» « La première fois où nous avons été champions de France avec le Stade Français... Ce fut anthologique. On s'est lâché. Je crois même que nous avons fait plusieurs soirées en une. En y repensant, c'était très rude. On est allé à la mairie puis dans pas mal de boîtes. Ça s'est terminé au petit matin et ça a continué encore et encore, avec les sponsors, puis il y a eu une descente des Champs-Elysées en bus... Ça ne s'arrêtait jamais. Je me rappelle aussi que nous sommes allés à Roland-Garros voir un match de tennis entre (Roger) Federer et (Rafael) Nadal dans la loge de notre sponsor. Tout le monde avait des lunettes de soleil ce jour-là (rires). Nous étions nombreux à avoir oublié de dormir », racontait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en avril 2022 avant de racontait un autre souvenir marquant durant sa carrière.