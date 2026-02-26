Scandale raciste : Nouvel incident grave avec le Real Madrid !

Amadou Diawara

Lors du barrage aller de la Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, Gianluca Prestianni aurait proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Jr. Alors que l'Argentin a été suspendu par l'UEFA pour le match retour, un nouvel incident grave s'est produit au Bernabeu ce mercredi soir.

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'est frotté à Benfica. Grâce à leurs deux victoires (à l'aller et au retour), les hommes d'Alvaro Arbeloa ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la C1. Toutefois, la double confrontation entre le Real Madrid et Benfica a été marquée par deux incidents graves.

Real-Benfica : Après un salut nazi, il se fait expulser du Bernabeu Lors du barrage aller sur la pelouse de Benfica, le Real Madrid s'est imposé 1-0, et ce, grâce à une réalisation de Vinicius Jr. Toutefois, après la célébration du Brésilien, Gianluca Prestianni a eu une attitude déplorable. En effet, l'attaquant argentin aurait proféré une insulte raciste à l'encontre de Vinicius Jr, le qualifiant de « singe ». Pour se défendre face à l'UEFA, Gianluca Prestianni aurait affirmé qu'il avait tenu des propos homophobes. Ce qui reste discriminatoire. Par conséquent, l'instance européenne a décidé de le suspendre pour le match retour.