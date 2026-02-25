«Le mieux, c'est qu'il s'arrête» : Le Real Madrid sort du silence pour Kylian Mbappé, et ce n'est pas rassurant

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a dû faire sans Kylian Mbappé ce mercredi soir en Ligue des champions. Le capitaine de l’équipe de France a déclaré forfait contre Benfica, en raison de sa blessure au genou. L’attaquant de 27 ans en souffrait depuis décembre dernier, et la douleur était devenue trop importante pour être ignorée. L’ancien du PSG devrait d’ailleurs être éloigné des terrains quelques temps.

Mbappé indisponible pour deux à trois semaines ? Comme le rapporte RMC Sport, la durée d’indisponibilité de Kylian Mbappé est estimée à deux ou trois semaines. Le club madrilène n’entendrait prendre aucun risque avec son attaquant vedette, dont la priorité reste la Coupe du monde 2026. Le champion du monde 2018 compterait donc prendre son temps, afin d’être pleinement rétabli avant de reprendre la compétition. Le Real Madrid a d’ailleurs donné des nouvelles de Kylian Mbappé. Et ce n’est pas vraiment rassurant.