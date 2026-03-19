Louis Bielle-Biarrey : La décision de l'UBB pour «sa santé» après le 6 Nations

Alors que tous les yeux étaient tournés vers Antoine Dupont, de retour avec le XV de France après presque un an d’absence, une nouvelle star est née en ce 6 Nations 2026. Louis Bielle-Biarrey a en effet crevé l’écran, devenant notamment le meilleur marqueur d’essais de l’histoire du Tournoi et faisant voler en éclat un record qui avait plus d’un siècle.
A la Coupe du monde 2023, il était le petit jeune qui créait un peu la surprise. Mais désormais, Louis Bielle-Biarrey est devenu un cadre du XV de France. Il faut dire qu’il n’y a pas une équipe au monde qui pourrait se priver de l’ailier de 22 ans, qui totalise déjà 29 essais en 27 sélections.
L’incroyable Tournoi de Bielle-Biarrey
Lors du dernier match face à l’Angleterre, il a une nouvelle fois impressionné en signant un quadruplé qui lui a permis d’établir un nouveau record dans le 6 Nations. Déjà codétenteur du précédent record qui était de 8, Bielle-Biarrey a atteint la barre des 9, ce que personne n’avait jamais fait avant lui. Mais ce n’est pas tout, puisqu’avec 18 essais en quatorze rencontres dans le Tournoi, il devient déjà le meilleur marqueur français de l’histoire de cette compétition, devançant notamment Damian Penaud (17), et des légendes vivantes comme Serge Blanco (14) ou encore Philippe Sella (14).
Absent pour la reprise du Top 14 ?
Après l’avoir vu régaler avec le XV de France, les supporters de l’UBB ont sans aucun doute hâte de le voir revenir, surtout que la situation du club en Top 14 n’est pas vraiment des meilleures. Et un énorme choc approche, puisque les Bordelo-bèglais recevront le Stade Toulousain ce dimanche 22 mars ! Mais on ne verra pas Louis Bielle-Biarrey, puisque la décision a été prise de le laisser se reposer. « On place la santé des joueurs au-dessus de toutes les priorités » a expliqué son manager Yannick Bru, au micro de TV7.