Louis Bielle-Biarrey : La décision de l'UBB pour «sa santé» après le 6 Nations

Axel Cornic

Alors que tous les yeux étaient tournés vers Antoine Dupont, de retour avec le XV de France après presque un an d’absence, une nouvelle star est née en ce 6 Nations 2026. Louis Bielle-Biarrey a en effet crevé l’écran, devenant notamment le meilleur marqueur d’essais de l’histoire du Tournoi et faisant voler en éclat un record qui avait plus d’un siècle.

A la Coupe du monde 2023, il était le petit jeune qui créait un peu la surprise. Mais désormais, Louis Bielle-Biarrey est devenu un cadre du XV de France. Il faut dire qu’il n’y a pas une équipe au monde qui pourrait se priver de l’ailier de 22 ans, qui totalise déjà 29 essais en 27 sélections.

Antoine Dupont, Thomas Ramos… Il annonce un jour historique pour le XV de France ! https://t.co/kl6BEqm8q1 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

L’incroyable Tournoi de Bielle-Biarrey Lors du dernier match face à l’Angleterre, il a une nouvelle fois impressionné en signant un quadruplé qui lui a permis d’établir un nouveau record dans le 6 Nations. Déjà codétenteur du précédent record qui était de 8, Bielle-Biarrey a atteint la barre des 9, ce que personne n’avait jamais fait avant lui. Mais ce n’est pas tout, puisqu’avec 18 essais en quatorze rencontres dans le Tournoi, il devient déjà le meilleur marqueur français de l’histoire de cette compétition, devançant notamment Damian Penaud (17), et des légendes vivantes comme Serge Blanco (14) ou encore Philippe Sella (14).