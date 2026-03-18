XV de France - Louis Bielle-Biarrey : L’annonce qui ne va pas plaire à son coéquipier de l'UBB

Axel Cornic

Tout le monde parle d’Antoine Dupont, mais une nouvelle star est née au sein du XV de France. Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Louis Bielle-Biarrey a définitivement passé un cap au cours du Tournoi des 6 Nations 2026. Et ce n’est pas fini, puisque l’ailier n’a que 22 ans...

Ce sont des chiffres qui feraient pâlir n’importe qui. Lancé dans le grand bain en 2023, Louis Bielle-Biarrey a collectionné 27 sélections avec le XV de France, marquant près de 29 essais. C’est seulement onze essais de moins que l’actuel meilleur marqueur de l’histoire de la sélection français, qui n’est autre que son coéquipier Damian Penaud. Avec son ratio de 1,07 essai par match, il pourrait d’ailleurs mettre seulement une dizaine de matchs à le rattraper.

«Pas sûr que ça passe», le XV de France a un problème pour la Coupe du Monde ? https://t.co/aT33w5bUNI — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Penaud n’a pas vraiment manqué au XV de France Surtout que Penaud a pris un joli retard ! L’ailier, qui semblait pourtant être l’un des cadres de Fabien Galthié depuis sa prise de pouvoir en 2020, n’a en effet pas participé à ce Tournoi des 6 Nations. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines et qui semble être totalement assumée par le staff tricolore, surtout que Théo Attissogbé comme Bielle-Biarrey ont plus que satisfait par leurs prestations. Mais il est loin d’être fini, puisqu’à 29 ans il a encore quelques saisons devant lui et un retour avec le XV de France est plus que probable.