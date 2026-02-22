Après Vinicius Jr, un nouveau scandale raciste éclate avec un joueur de l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cette semaine a été marquée par les accusations de racisme de Vinicius Jr envers Gianluca Prestianni, mardi lors de la rencontre de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Benfica Lisbonne (0-1). Quelques jours après, un nouveau scandale raciste a éclaté ce week-end, cette fois-ci impliquant un joueur de l’équipe de France.

Quatre jours après la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Benfica Lisbonne (0-1), un nouveau scandale raciste a eu lieu ce week-end. Vinicius Jr a accusé Gianluca Prestianni de l’avoir traité de « singe », une insulte dont a lui aussi été victime Wesley Fofana, après le match nul de Chelsea face à Burnley (1-1) samedi, pour le compte de la 27e journée de Premier League. Le défenseur âgé de 25 ans a été expulsé à la 72e minute après avoir écopé d’un deuxième carton jaune.

We stand alongside Wesley Fofana and Chelsea in condemning the vile racist abuse he has received on social media.



Racism has no place in our game or anywhere in society and we will continue to do all we can to support players who are subjected to discriminatory abuse.



Football… https://t.co/Ddie91qkjB — Premier League (@premierleague) February 21, 2026

Fofana dénonce les insultes racistes dont il a été victime « En 2026, c'est toujours la même chose, rien ne change. Ces gens ne sont jamais punis. Vous créez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien », a écrit l’international français (1 sélection) sur Instagram, après avoir affiché plusieurs messages qu’il a reçus, comme par exemple, « p***** de singe stupide. Tu devrais être mis dans un zoo après ce carton rouge ». Dans un communiqué, Chelsea a réagi et apporté son soutien à Wesley Fofana par le biais d’un communiqué : « Le Chelsea Football Club est consterné et dégoûté par les insultes racistes ignobles proférées en ligne à l'encontre de Wesley Fofana. Les insultes racistes dont Wes a été victime après le match de Premier League d'aujourd'hui contre Burnley sont odieuses et ne seront pas tolérées. Un tel comportement est totalement inacceptable et va à l'encontre des valeurs du football et de tout ce que nous défendons en tant que club. Il n'y a pas de place pour le racisme. Nous soutenons sans réserve Wes. Il bénéficie de notre soutien total, tout comme l'ensemble de nos joueurs qui sont trop souvent contraints de subir cette haine simplement parce qu'ils font leur travail. Nous travaillerons avec les autorités et les plateformes concernées afin d'identifier les auteurs de ces propos et prendrons les mesures les plus sévères possibles. »

Mejbri également victime d’insultes racistes Titulaire lors de cette même rencontre, Hannibal Mejbri a également été victime d’insultes racistes. « Tout le monde au Burnley FC est révolté par les insultes racistes proférées en ligne à l'encontre d'Hannibal après le match de Premier League d'aujourd'hui. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans notre société et nous le condamnons sans réserve. Le club continue d'afficher une position sans équivoque : nous appliquons une politique de tolérance zéro envers toute forme de discrimination. Le club a signalé le message à Meta, la société mère d'Instagram, et attend un soutien ferme de sa part, ainsi que de la Premier League et de la police. Il mettra tout en œuvre pour que l'auteur de ces propos soit identifié et fasse l'objet d'une enquête. Hannibal bénéficiera du soutien total du club et des supporters de Burnley, qui ont déjà condamné ces insultes. Il n'y a pas de place pour le racisme », a déclaré son club, Burnley, dans un communiqué.