Raymond Domenech critiqué : Estelle Denis a souffert, son collègue a tout vu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech n’a pas été épargné par les critiques du temps où il dirigeait les Bleus. Il a ainsi dû vivre avec les attaques permanentes. Forcément, ça n’a pas dû être simple à vivre pour lui, mais aussi pour celle qui partageait alors la vie de Domenech : Estelle Denis.

Entraîner l’équipe de France n’est pas le métier le plus simple étant donné qu’il est soumis à de nombreux jugements. Didier Deschamps en fait l’expérience depuis un moment et avant lui, d’autres ont connu le même sort. Raymond Domenech a lui dirigé les Bleus de 2004 à 2010. Un mandat dont on retiendra bien évidemment la grève de Knysna, mais il ne faut pas oublier que 4 ans plus tôt, il atteignait la finale de la Coupe du monde avec la France.

Dugarry - Domenech : Le clash en pleine émission ! https://t.co/mHxfyzc1LD — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

« C’est vrai que parfois j’ai vu la souffrance d’Estelle, elle trouvait ça très injuste » En 2006, les Bleus avaient donc échoué à la dernière marche, perdant en finale face à l’Italie. Malgré cette performance, Raymond Domenech avait tout de même subi des critiques. De quoi impacter Estelle Denis, avec qui il partageait alors sa vie. En effet, travaillant à l’époque avec la journaliste sur M6, Pierre Ménès avait raconté sur Youtube : « Il y a eu la Coupe du monde 2006. J’avais changé de crémerie, j’étais à M6 qui avait acheté, un peu à la surprise générale, les droits de cette Coupe du monde. On alternait entre les 100% Foot avec Estelle Denis et Dominique Grimault et j’allais aussi aux matchs en Allemagne car j’avais aussi à couvrir la compétition pour Yahoo. (…) Cette Coupe du monde a surtout été marquée par Raymond Domenech, qui était sélectionneur de l’équipe de France, qui était déjà enseveli en permanence sous les critiques. C’est vrai que parfois j’ai vu la souffrance d’Estelle, elle trouvait ça très injuste ».