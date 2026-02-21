Equipe de France : Un «rêve» brisé à cause... de Deschamps ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps va tirer sa révérence dans le pays de l'Oncle Sam cet été 14 ans après le début de son aventure en équipe de France. Un passage qui a été marqué de succès avec notamment la Coupe du monde en 2018, mais aussi quelques frictions avec certains joueurs. Outre Karim Benzema, un autre joueur a été écarté des Bleus mettant un terme à son rêve le plus cher.

Du 11 juin au 19 juillet prochain, Didier Deschamps disputera sa quatrième et ultime Coupe du monde sur le banc de l'équipe de France. Après un quart de finale, une finale remportée et puis une finale perdue, DD aura à cœur de finir sur une bonne note avec les Bleus avant de rendre son tablier que récupérera Zinedine Zidane. Fabrizio Romano a confié vendredi qu'un accord verbal a été trouvé entre la Fédération française de football et le champion du monde 98.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Zinédine Zidane has reached a verbal agreement to become France’s next coach after the World Cup, @FabrizioRomano reports 😮🇫🇷



For now, France’s focus remains on the World Cup under Didier Deschamps. After that, Zidane will take over and return as a manager… pic.twitter.com/oE2Iaybrjm — 433 (@433) February 20, 2026

«J'aurais aimé que ça se fasse dans l'intimité du vestiaire» Toute cette épopée a démarré par une première expérience au Brésil qui s'est conclue par une désillusion en quart de finale contre le futur vainqueur de la compétition : l'Allemagne (0-1). Les larmes d'Antoine Griezmann, l'arrêt robotique de Manuel Neuer sur la frappe de Karim Benzema...Samir Nasri n'a pas pu prendre part à cette compétition à cause d'un retrait du groupe sous demande de certains joueurs de l'équipe de France au moment des barrages face à l'Ukraine en novembre 2013. Sur le plateau de L'Equipe du soir, Nasri revenait sur ce douloureux épisode en 2016. « J'en veux aux joueurs déjà, parce que j'aurais aimé que ça se fasse dans l'intimité du vestiaire, que ces joueurs-là viennent me dire en face s'ils avaient un problème avec mon comportement. J'aurais peut-être pu le changer, que je me serais excusé auprès du groupe ».