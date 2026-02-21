Didier Deschamps : «Pourquoi l'avons-nous recruté ?», le transfert qui a intrigué ses propres coéquipiers

Axel Cornic

Comparé à des joueurs comme Zindine Zidane ou encore Thierry Henry, Didier Deschamps n’a jamais été le joueur qui éclaboussait les rencontres de son talent. L’actuel sélectionneur de l’équipe de France a en effet souvent trainé cette image de travailleur de l’ombre, de milieu besogneux, qui lui a parfois joué quelques tours.

Bientôt, Didier Deschamps va laisser sa place de sélectionneur, qu’il occupe depuis 2012. Son successeur est déjà tout trouvé, puisque c’est Zinedine Zidane qui devrait reprendre le flambeau après la Coupe du monde 2026. Les deux se connaissent bien puisqu’ils ont joué en semble en équipe de France, mais également en club.

« Il était petit et pas très à l'aise avec ses pieds » C’était du côté de la Juventus, où les deux Français ont laissé une trace profonde. Mais cela semble avoir été beaucoup plus facile pour Zidane, que pour Deschamps. « À son arrivée, il ne parlait même pas italien et ça a duré quelques temps. Étant plutôt réservé et peu communicatif, nous n'avons pas eu l'occasion de créer de véritables liens dans le vestiaire. Il était petit et pas très à l'aise avec ses pieds, alors je me suis demandé : “Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'avons-nous recruté ?” » avait confié Alessandro Del Piero, dans un entretien publié par Tuttosport en juin 2024.