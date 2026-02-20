Equipe de France : «L'entraîneur ne comptait pas sur moi», ça tourne mal...

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a échoué pour un seul tir. Sinon, comme ce fut le cas huit ans plus tôt, elle aurait contemplé le monde d'en haut. Un raté qui a été l'aboutissement d'une compétition très spéciale et délicate pour le principale intéressé à cause d'une confiance peu discernable du sélectionneur à son égard. Il raconte.

Le 3/3 a été manqué de peu. En l'espace de huit ans, toute une génération de l 'équipe de France a disputé trois finales de compétitions majeures. Ce que la génération actuelle a fait en seulement six ans entre 2016 et 2022 avec deux Mondiaux et un Euro . Même son de cloche pour Zinedine Zidane , Fabien Barthez , Thierry Henry et d'autres entre 1998 et 2006.

«Ca a été un parcours dont je n'étais ni fier ni content»

David Trezeguet a fait partie de ce groupe avec moins de visibilité globale et de temps de jeu. En 2006, lors de la Coupe du monde en Allemagne, l'ex-buteur de la Juventus n'avait pu jouer comme titulaire que face au Togo en poule en se contentant d'entrées en jeu au fil de la compétition et notamment en finale. Face à l'Italie (1-1 puis 3-5 aux tirs au but), Trezeguet fut l'unique joueur à rater sa tentative.

« N'oublie pas que celui qui rate un penalty, c'est qu'il a quelque chose en plus. Qu'il a de la personnalité ». Voici le message que Diego Maradona avait fait passer à David Trezeguet concernant son tir au but manqué. Une pensée partagée par l'ex-international français au cours d'une discussion avec Colinterview remontant à 2021. Il poursuivait de cette manière son récit. « En 98, j'avais 19 ou 20 ans, j'avais des coéquipiers qui ne se sentaient pas de tirer. J'ai pris mes responsabilités. Je trouve qu'un professionnel doit prendre ses responsabilités. En 2006, ça a été un parcours dont je n'étais ni fier ni content. L'entraîneur ne comptait pas sur moi, tu es là sans pouvoir donner un plus ».