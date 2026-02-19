Un joueur de l'équipe de France fait le forcing pour signer au Real Madrid : «J'étais seul et perdu»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un autre club était intéressé, un joueur de l’équipe de France avait donné sa préférence au Real Madrid, mais avait dû patienter avant que son transfert se concrétise. Une période difficile pour le principal intéressé, mis à l’écart par son club et qui est resté six mois sans jouer.

Christian Karembeu avait l’embarras du choix. Parti du FC Nantes à l’été 1995 pour rejoindre la Sampdoria Gênes, l’ancien milieu de terrain était dans le viseur des deux cadors espagnols en 1997 : le FC Barcelone et le Real Madrid. Celui qui compte 53 sélections avec l’équipe de France avait opté pour la Casa Blanca, mais son club n’était pas du même avis.

« Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait » « Le moment où je me suis senti le plus seul ? À la Sampdoria Gênes, lorsqu'il y a eu des transactions entre mon club, le Real Madrid et le Barça. C'était tout nouveau pour moi, je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. J'étais seul et perdu. J'ai choisi moi-même ma destinée et j'ai opté pour le Real car j'étais convaincu que j'allais gagner des titres avec ce club. Mais je suis resté six mois sans jouer (durant la première moitié de saison 1997-1998) car la Samp' voulait me pousser à rejoindre le Barça. Je travaillais tout seul, je m'entraînais seul. J'ai tenu tête, mais à mes dépens, car je ne jouais plus en équipe de France. J'ai dû travailler pour revenir en sélection », confiait Christian Karembeu dans un entretien accordé à L’Équipe en 2024.