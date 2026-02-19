Salaire, maison, voiture... Les multiples demandes d'un entraîneur pour signer après avoir été recalé par l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à Roberto De Zerbi, l'OM a été annoncé sur de multiples profils. Finalement, l'heureux élu a été trouvé et annoncé ce mercredi soir : Habib Beye. Le voilà donc le nouveau technicien olympien. Pour les autres candidats intéressés par ce poste à l'OM, il va falloir regarder ailleurs.

Suite au départ de Roberto De Zerbi, Jacques Abardonado a assuré l'intérim sur le banc face à Strasbourg. Mais depuis plusieurs jours maintenant, l'OM se cherchait un nouvel entraîneur. Une quête qui a alors vu le club phocéen être associé à différents noms, mais voilà que rapidement, celui d'Habib Beye a été désigné comme le favori. Il fallait alors s'y attendre, l'ancien entraîneur du Stade Rennais s'est engagé ce mercredi soir avec l'OM, paraphant alors un contrat jusqu'en 2027.

Quel avenir pour Eric Chelle ? Le nouvel entraîneur de l'OM se nomme donc Habib Beye. Ce poste intéressait du monde, à commencer par Eric Chelle. Au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigéria, le technicien aurait donc tenté de se placer pour diriger le club phocéen. En vain. Quid maintenant de son avenir ? Eric Chelle pourrait bien continuer sur le banc des Green Eagles. Mais voilà qu'il aurait de très nombreuses conditions.