Salaire, maison, voiture... Les multiples demandes d'un entraîneur pour signer après avoir été recalé par l'OM

A la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à Roberto De Zerbi, l'OM a été annoncé sur de multiples profils. Finalement, l'heureux élu a été trouvé et annoncé ce mercredi soir : Habib Beye. Le voilà donc le nouveau technicien olympien. Pour les autres candidats intéressés par ce poste à l'OM, il va falloir regarder ailleurs.
Suite au départ de Roberto De Zerbi, Jacques Abardonado a assuré l'intérim sur le banc face à Strasbourg. Mais depuis plusieurs jours maintenant, l'OM se cherchait un nouvel entraîneur. Une quête qui a alors vu le club phocéen être associé à différents noms, mais voilà que rapidement, celui d'Habib Beye a été désigné comme le favori. Il fallait alors s'y attendre, l'ancien entraîneur du Stade Rennais s'est engagé ce mercredi soir avec l'OM, paraphant alors un contrat jusqu'en 2027.
Quel avenir pour Eric Chelle ?
Le nouvel entraîneur de l'OM se nomme donc Habib Beye. Ce poste intéressait du monde, à commencer par Eric Chelle. Au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigéria, le technicien aurait donc tenté de se placer pour diriger le club phocéen. En vain. Quid maintenant de son avenir ? Eric Chelle pourrait bien continuer sur le banc des Green Eagles. Mais voilà qu'il aurait de très nombreuses conditions.
Des demandes folles au Nigéria
Sur X, Romain Molina a d'ailleurs révélé les demandes d'Eric Chelle à la fédération nigérianne. C'est ainsi que le technicien qui s'imaginait à l'OM réclamerait : 110 000€ de salaire mensuel en incluant son staff, un SUV avec chauffeur et sécurité, une maison dans un environnement hautement sécurisé avec alimentation électrique ininterrompue 24h/24, un bureau meublé avec projecteur pour analyses, des billets d'avion pour l'épouse et deux enfants (lui et son épouse en classe affaires, ses enfants en classe économique), la mise à disposition d’un GPS, en fonction des adversaires l'entraîneur a le droit de choisir des matchs amicaux internationaux, la mise à disposition de moyens pour que l'entraîneur puisse voyager afin d'observer, suivre et encadrer les joueurs des équipes nationales à l’étranger, la mise à disposition de moyens pour que l'entraîneur puisse assister au championnat local afin d'identifier les joueurs potentiels à intégrer en équipe nationale senior A, U23, U20 et U17, aucune ingérence dans la sélection de l'équipe et les convocations des joueurs, ou encore que son salaire soit payé au plus tard le 30 de chaque mois.