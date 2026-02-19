Jérôme Rothen s'est «fait virer» au PSG : Le nom du responsable balancé par un ex-joueur

Aujourd'hui à la tête de son émission sur RMC, Jérôme Rothen a connu de très belles heures durant sa carrière de joueur. L'ex-international français a notamment eu la chance de porter le maillot du PSG. Recruté en 2004, il est resté jusqu'en 2010. Mais voilà que ça s'est mal fini pour Rothen à Paris et on a d'ailleurs su pourquoi.
En 2004, Jérôme Rothen quittait l'AS Monaco pour le PSG malgré d'autres propositions intéressantes. Le rêve devenait ainsi réalité pour le principal intéressé. « J’ai réalisé mon rêve de gosse en jouant pour le Paris Saint Germain et au Parc des Princes. Beaucoup de gens ne comprenaient pas mon choix, mais c’était clair pour moi : si un jour j’avais l’opportunité de jouer au PSG, je le ferai. J’y ai vécu une aventure extraordinaire », avait pu confier Rothen. Mais voilà que pour lui, ce rêve de jouer au PSG s'est terminé sur un point noir, se retrouvant ainsi poussé vers la sortie.
« Il a dit je ne veux pas travailler avec lui »
Mais pourquoi ça s'est terminé de cette manière au PSG pour Jérôme Rothen ? Joueur du club de la capitale à cette époque, Sammy Traoré avait tout raconté en 2024 pour Arena. C'est ainsi qu'il avait notamment mis en avant les relations conflictuelles avec Antoine Kombouaré, alors entraîneur du PSG : « En fait, ce qu’il s’est passé, Antoine n’a pas voulu travailler avec lui. Un jour, on est dans le vestiaire comme ça, on attend, « il est où Jérôme ? », « je sais pas il est en retard », « là il est trop en retard, appelle le ». Le coach vient au bout de 30 minutes, il faut la causerie avant l’entraînement, « ceux qui cherchent Jérôme Rothen, sachez qu’il n’est pas avec nous, il ne s’entraînera plus avec nous. Il ne fera plus partie de l’effectif. C’est moi qui a pris la décision, je ne travaille pas avec ce genre de personne ». En fait, il avait entendu, il avait une perception de la personne de Rothen qu’il ne pouvait pas blairer sûrement. Il n’a pas voulu travailler avec lui donc il l’a évincé du vestiaire. Il a dit je ne veux pas travailler avec lui ».
« C’est Antoine qui l’a fait virer du Paris Saint-Germain »
Sammy Traoré avait ensuite ajouté : « Premier entraînement, il nous dit ça, Jérôme n’est pas là. Jérôme ne s’est plus entraîné avec nous. C’est là qu’il est parti. Au départ, il avait cette petite histoire avec Lacombe. L’autre s’est fait virer donc Jérôme est revenu. Mais c’est Antoine qui l’a fait virer du Paris Saint-Germain. Il n’a jamais travaillé avec Antoine. C’était un joueur important du vestiaire, il avait une patte gauche, il s’entendait avec tout le vestiaire, tout le club. Il y a un respect à avoir. Au final, s’il avait été avec nous cette saison là, il nous aurait servi. Antoine l’avait appelé en amont et lui a dit : « Tu ne viens pas dans mon vestiaire ». Ça ne se fait pas ».