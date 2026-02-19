Cristiano Ronaldo au PSG : La discussion secrète révélée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cristiano Ronaldo a connu le succès dans tous les clubs européens où il est passé. Que ce soit Manchester United, le Real Madrid ainsi que la Juventus. Un ami proche du quintuple lauréat du Ballon d'or dévoilait il y a un peu plus d'un an que le principal intéressé avait pensé s'engager en faveur du PSG à un moment précis de sa carrière...

Le Paris Saint-Germain est passé dans une autre dimension à l'arrivée des nouveaux propriétaires qatariens au printemps 2011. L'objectif des patrons était alors clairement assumé : remporter la Ligue des champions au cours des cinq années qui allaient suivre. Au final, le projet a pris un peu plus de temps que prévu, le PSG ayant été sacré le 31 mai 2025 à Munich au terme d'une démonstration face à l'Inter (5-0). Et ce, malgré les diverses stars qui ont déposé leurs valises au Camp des Loges.

Cristiano Ronaldo «avait envie de venir» au PSG David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé, Gianluigi Buffon, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos... Ces grands noms du football ont tous porté la tunique du PSG à un moment donné de leur carrière avec plus ou moins de réussite. Détenteur de huit Ballons d'or, Messi aurait pu être devancé par son grand rival Cristiano Ronaldo. Proche du Portugais qu'il a côtoyé à Manchester United entre 2004 et 2009, Patrice Evra faisait la révélation suivante en 2024 sur les ondes de RMC. « Est-ce que Cristiano à un moment donné avait envie de venir au Paris Saint-Germain ? Oui, il avait plusieurs propositions ».