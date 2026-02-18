La scène lunaire au PSG : Une peur de Neymar révélée dans un moment privé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui de retour à Santos au Brésil, Neymar aura donc passé 6 saisons sous le maillot du PSG. Recruté en 2017, le Brésilien sera ensuite resté jusqu'en 2023, date de son départ pour l'Arabie Saoudite. Ayant vécu des bons et des moins bons moments à Paris, Neymar a également été impliqué dans une scène loufoque au PSG. De quoi mettre en lumière l'une de ses peurs.

En 2017, le PSG avait décidé de casser sa tirelire pour s'offrir Neymar, alors au FC Barcelone. Ce sont ainsi 222M€, un record qui tient encore aujourd'hui, qui avait été dépensés pour recruter le Brésilien. Ce dernier sera alors resté 6 ans avec le club de la capitale, pour un bilan plus que mitigé au final. Capable de nombreuses fulgurances sur le terrain, Neymar a trop souvent été blessé, ce qui a donc entaché son expérience au PSG.

« Neymar était en train de chier la porte ouverte » Pendant ses 6 saisons au PSG, Neymar en a côtoyé des joueurs au sein du club de la capitale. Ça a notamment été le cas d'Alexandre Letellier. L'ancien 3ème gardien parisien a d'ailleurs vécu un moment particulier avec le Brésilien. En 2025, pour France Bleu, il racontait : « Dans le vestiaire, j’étais assis à côté d’Abdou Diallo. Je ne sais plus pourquoi, on se retrouve que tous les deux dans le vestiaire. A un moment donné, je vais au niveau de là où il y a les toilettes, j’y vais, je me brosse les dents et quand je repars, je le vois il est mort de rire. Il voit ma tête comme si je comprenais pas ce qui se passait. Il me dit : « Qu’est-il y a, tu as vu Neymar ? ». Ce qu’il s’est passé c’est que quand je suis rentré au niveau des toilettes, Neymar était en train de chier la porte ouverte ».