La scène lunaire au PSG : Une peur de Neymar révélée dans un moment privé

Aujourd'hui de retour à Santos au Brésil, Neymar aura donc passé 6 saisons sous le maillot du PSG. Recruté en 2017, le Brésilien sera ensuite resté jusqu'en 2023, date de son départ pour l'Arabie Saoudite. Ayant vécu des bons et des moins bons moments à Paris, Neymar a également été impliqué dans une scène loufoque au PSG. De quoi mettre en lumière l'une de ses peurs.
En 2017, le PSG avait décidé de casser sa tirelire pour s'offrir Neymar, alors au FC Barcelone. Ce sont ainsi 222M€, un record qui tient encore aujourd'hui, qui avait été dépensés pour recruter le Brésilien. Ce dernier sera alors resté 6 ans avec le club de la capitale, pour un bilan plus que mitigé au final. Capable de nombreuses fulgurances sur le terrain, Neymar a trop souvent été blessé, ce qui a donc entaché son expérience au PSG.
« Neymar était en train de chier la porte ouverte »
Pendant ses 6 saisons au PSG, Neymar en a côtoyé des joueurs au sein du club de la capitale. Ça a notamment été le cas d'Alexandre Letellier. L'ancien 3ème gardien parisien a d'ailleurs vécu un moment particulier avec le Brésilien. En 2025, pour France Bleu, il racontait : « Dans le vestiaire, j’étais assis à côté d’Abdou Diallo. Je ne sais plus pourquoi, on se retrouve que tous les deux dans le vestiaire. A un moment donné, je vais au niveau de là où il y a les toilettes, j’y vais, je me brosse les dents et quand je repars, je le vois il est mort de rire. Il voit ma tête comme si je comprenais pas ce qui se passait. Il me dit : « Qu’est-il y a, tu as vu Neymar ? ». Ce qu’il s’est passé c’est que quand je suis rentré au niveau des toilettes, Neymar était en train de chier la porte ouverte ».
« Il avait une peur de rester enfermer »
Mais voilà que si Neymar s'est retrouvé dans cette situation, ce serait à cause de l'une de ses peurs. Laquelle ? L'ancien du PSG était visiblement claustrophobe selon les dires d'Alexandre Letellier : « Quand je le vois, je n’osais même pas le regarder. Et le pire c’est qu’il m regarde en rigolant. Je retourne à ma place, Abdou rigole, je lui demande pourquoi Neymar ne ferme pas la porte. J’ai appris qu’il ne fermait jamais la porte. Il avait une peur de rester enfermer ».