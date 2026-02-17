Matchs truqués et dopage au PSG : «Je peux promettre que...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a plusieurs années maintenant, le football professionnel était gangréné par de nombreux fléaux. Ainsi, on parlait régulièrement d'histoires de dopage ou encore de matchs truqués. Alors que l'OM n'a pas échappé à ces sombres affaires par le passé, le PSG aurait-il également été touché par celles-ci ? La question avait été posé à l'un des principaux intéressés.

Dans son histoire, le football français n'a pas connu que des heures glorieuses. En effet, il y a eu des périodes très sombres avec notamment des histoires de dopage ou encore de matchs truqués. Plusieurs clubs français avaient alors été mêlé à ces histoires. Est-ce que le PSG a-t-il également connu ces problèmes si on remonte à plusieurs années ? En tant qu'ancien joueur du club de la capitale, Luis Fernandez est forcément bien placé pour en témoigner et c'est ainsi que la question lui avait été posée.

« Je peux te le jurer sur tout ce que j’ai de plus cher » C'est en 1994, lors d'une interview avec Thierry Ardisson pour l'émission Autant En Emporte Le Temps que Luis Fernandez avait été interrogé dans un premier temps sur de potentiels matchs truqués au PSG. « À l’époque où tu étais au PSG, t’as bien entendu parler de matchs truqués ? », lui avait alors demandé celui qu'on surnommait l'homme en noir. A cette question, l'ancien joueur du PSG avait assuré : « Jamais, ça je peux te le promettre. Je peux te le jurer sur tout ce que j’ai de plus cher ».