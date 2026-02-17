Dembélé a taclé deux joueurs du PSG : Les noms sont lâchés par un journaliste !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vendredi dernier, le PSG a concédé sa 3ème défaite de la saison en Ligue 1 face au Stade Rennais (3-1). Un revers suite auquel Ousmane Dembélé avait des choses à dire sur le comportement des joueurs parisiens. Le Ballon d'Or a poussé un coup de gueule que beaucoup ont considéré en direction de Désiré Doué. Mais voilà que d'autres joueurs auraient été ciblés par ses propos de Dembélé.

A la suite de la défaite du PSG face au Stade Rennais vendredi soir, Ousmane Dembélé n'était clairement pas content du visage affiché par ses coéquipiers. C'est ainsi que le numéro 10 parisien s'est présenté au micro de Ligue 1+ à la fin du match avec des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir par la suite. « La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs là. On est très mal rentrés dans le match. Après je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut », balançait ainsi Dembélé.

Désiré Doué visé, mais pas que ? La sortie d'Ousmane Dembélé n'est donc pas passée inaperçue. Le visage affiché par le PSG n'a pas plu au numéro 10. Et visait-il directement certains de ses coéquipiers ? Pour beaucoup, les paroles du Ballon d'Or 2025 étaient adressées à un joueur en particulier : Désiré Doué. Cela fait maintenant quelques mois que le niveau de ce dernier laisse à désirer et sur le terrain, il multiplie les mauvais choix. Dembélé n'aurait donc pas hésité à le recadrer publiquement, mais voilà que d'autres joueurs du PSG étaient visiblement dans le collimateur du Français.