Des joueurs du PSG se font recadrer «depuis plusieurs semaines»

La déclaration d’Ousmane Dembélé après la défaite face au Stade Rennais (3-1), semble avoir animé les débats autour du Paris Saint-Germain. Le Ballon d’Or a clairement critiqué l’attitude de certains de ses coéquipiers face aux médias, ce qui pourrait réveiller quelques tensions. Mais son point de vue serait finalement loin d’être isolé...
Considéré comme la seule grande star de l’équipe depuis le départ de Kylian Mbappé en 2024, Ousmane Dembélé a peut-être mis les pieds dans le plat. Sa sortie en marge de la défaite face à Rennes pourrait en effet avoir agacé certains de ses coéquipiers, ce qui n’est pas forcément bon pour la cohésion de l’équipe avant le retour des grands rendez-vous de Ligue des Champions.
« La sortie de Dembélé traduit l’ambiance générale »
Pourtant, on apprend ce lundi que l’avis de Dembélé serait partagé par un grand nombre de personnes au sein du PSG ! « Attention, il y a des nombreuses personnes qui pensent comme lui au sein du PSG » a assuré Fabrice Hawkins, sur RMC. « Depuis plusieurs jours ou semaines, certains ont été repris à l’entrainement parce qu’on estimait qu’ils ne lâchaient pas suffisamment le ballon ou qu’ils ne jouaient pas de manière plus collective. La sortie de Dembélé traduit l’ambiance générale ».
« C’est une prise de position qui est intéressante de la part de certains acteurs au PSG »
Pas de tensions en interne donc, comme cela a pu être évoqué ces dernières heures. C’est peut-être même le contraire, puisque Ousmane Dembélé aurait réveillé les consciences au sein du PSG. « Est-ce que ça a secoué le vestiaire ? C’est une prise de position qui est intéressante de la part de certains acteurs au PSG » a précisé Hawkins, dans l’émission Super Moscato Show de ce lundi. « Dans le sens où elle a révélé quelque chose qui plane depuis un moment, mais il n’y a pas de problème majeur par rapport à cette déclaration ».