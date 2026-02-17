Des joueurs du PSG se font recadrer «depuis plusieurs semaines»

Axel Cornic

La déclaration d’Ousmane Dembélé après la défaite face au Stade Rennais (3-1), semble avoir animé les débats autour du Paris Saint-Germain. Le Ballon d’Or a clairement critiqué l’attitude de certains de ses coéquipiers face aux médias, ce qui pourrait réveiller quelques tensions. Mais son point de vue serait finalement loin d’être isolé...

Considéré comme la seule grande star de l’équipe depuis le départ de Kylian Mbappé en 2024, Ousmane Dembélé a peut-être mis les pieds dans le plat. Sa sortie en marge de la défaite face à Rennes pourrait en effet avoir agacé certains de ses coéquipiers, ce qui n’est pas forcément bon pour la cohésion de l’équipe avant le retour des grands rendez-vous de Ligue des Champions.

« La sortie de Dembélé traduit l’ambiance générale » Pourtant, on apprend ce lundi que l’avis de Dembélé serait partagé par un grand nombre de personnes au sein du PSG ! « Attention, il y a des nombreuses personnes qui pensent comme lui au sein du PSG » a assuré Fabrice Hawkins, sur RMC. « Depuis plusieurs jours ou semaines, certains ont été repris à l’entrainement parce qu’on estimait qu’ils ne lâchaient pas suffisamment le ballon ou qu’ils ne jouaient pas de manière plus collective. La sortie de Dembélé traduit l’ambiance générale ».