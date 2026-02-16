Coup de gueule d'Ousmane Dembélé : Laure Boulleau s'inquiète pour le PSG, «ce qui est sûr c'est que...»

Vendredi soir, après la défaite du PSG contre le Stade Rennais (1-3), Ousmane Dembélé a décidé d'assumer son statut de leader en poussant un coup de gueule contre l'individualisme des Parisiens durant la rencontre. Une analyse partagée par Laure Boulleau qui ne masque toutefois pas son inquiétude sur le plateau de Canal+.
Quelques jours après l'éclatante victoire au Parc des Princes contre l'OM (5-0), le PSG est retombé dans ses travers entrevus trop régulièrement cette saison. Les Parisiens se sont effectivement inclinés sur la pelouse du Stade Rennais, qui venait de se séparer d'Habib Beye (1-3), et cela n'a pas du tout plu à Ousmane Dembélé qui a assumé son rôle de leader après la rencontre.
Le coup de gueule de Dembélé fait parler
En effet, au micro de Ligue1+, le Ballon d'Or avait poussé un coup de gueule face au comportement de l'équipe : « La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs là. On est très mal rentrés dans le match. Après je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut ». Le message est assez clair et avait même été poursuivi par Vitinha en zone mixte, avant que Luis Enrique ne calme les choses en conférence de presse.
Laure Boulleau n'est pas rassurée
Présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Laure Boulleau a d'ailleurs évoqué cette situation en répondant au coup de gueule d'Ousmane Dembélé. Et clairement, la consultante de Canal+ n'est pas spécialement rassurée par la tournure des évènements au PSG : « Ce qui est sur, c'est que le PSG joue moins bien que la saison dernière. Il joue moins bien collectivement que la saison dernière. Mais je pense que c'est un peu comme une crise de croissance de quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Les statuts de certains joueurs ont complètement changé. Doué en fait partie, parce qu'il a totalement explosé, notamment en finale (de la Ligue des Champons). Je pense à Vitinha aussi, qui est devenu un joueur très exposé maintenant. Et ces statuts ont modifié cette façon de jouer de l'équipe. J'ai envie de dire que ce n'est presque pas de la faute de Luis Enrique. Moi je pense de toute façon que le PSG, depuis le début de saison, n'arrive pas à enchainer deux ou trois très bons matchs. Contre Monaco, ça devrait peut-être aller, mais je ne suis pas certaine qu'on puisse avoir les mêmes émotions que la saison dernière si on continue dans cette direction ». Reste désormais à savoir quelle seront les conséquences de la sortie d'Ousmane Dembélé alors que le PSG se rend à Monaco mardi soir pour le barrage aller de la Ligue des champions.