Coup de gueule d'Ousmane Dembélé : Laure Boulleau s'inquiète pour le PSG, «ce qui est sûr c'est que...»

Vendredi soir, après la défaite du PSG contre le Stade Rennais (1-3), Ousmane Dembélé a décidé d'assumer son statut de leader en poussant un coup de gueule contre l'individualisme des Parisiens durant la rencontre. Une analyse partagée par Laure Boulleau qui ne masque toutefois pas son inquiétude sur le plateau de Canal+.

Quelques jours après l'éclatante victoire au Parc des Princes contre l'OM (5-0), le PSG est retombé dans ses travers entrevus trop régulièrement cette saison. Les Parisiens se sont effectivement inclinés sur la pelouse du Stade Rennais, qui venait de se séparer d'Habib Beye (1-3), et cela n'a pas du tout plu à Ousmane Dembélé qui a assumé son rôle de leader après la rencontre.

🎤 Les mots sont très forts d'Ousmane Dembele après la défaite du PSG_Inside pic.twitter.com/Ks3MH2kM1Z — L1+ (@ligue1plus) February 13, 2026

Le coup de gueule de Dembélé fait parler En effet, au micro de Ligue1+, le Ballon d'Or avait poussé un coup de gueule face au comportement de l'équipe : « La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs là. On est très mal rentrés dans le match. Après je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut ». Le message est assez clair et avait même été poursuivi par Vitinha en zone mixte, avant que Luis Enrique ne calme les choses en conférence de presse.