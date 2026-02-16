«Le meilleur moyen de faire chi** l’OM» : Il décide de signer avec le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG et l’OM sont annoncés comme les plus grands ennemis du football français. Une rivalité qui n’empêche toutefois pas certains d’évoluer dans les deux clubs et même de passer directement de l’un à l’autre. Plusieurs joueurs ont ainsi porté le maillot de l’OM et du PSG, mais voilà que ça vaut aussi pour des dirigeants.

La liste des joueurs passés par le PSG et l’OM au cours de leur carrière est très longue. La rivalité n’en a donc pas empêché certains de passer d’un camp à l’autre. Et voilà que c’est également le cas dans les organigrammes de chaque club. C’est ainsi ce qui est arrivé avec Yann Guerin, qui avait rejoint le PSG en tant qu’attaché de presse juste après avoir travaillé pour l’OM. Et s’il avait signé à Paris à l’époque, c’était aussi par esprit de revanche sur la formation olympienne.

La fin du rêve pour le PSG ? La statistique qui peut inquiéter Luis Enrique… https://t.co/y3ACAopWHE — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

« Dans ma tête, moi je suis un fan de l’OM depuis petit » Au cours d’un entretien accordé à Colinterview en 2025, Yann Guerin avait raconté comment il avait quitté l’OM pour se retrouver au PSG. L’ancien attaché de presse du club de la capitale avait alors révélé : « Je quitte l’OM dans des circonstances un peu compliquées. En gros, Pape Diouf se fait écarter, ma directrice de communication est écartée deux mois après dans des conditions assez sales par le DG et président de l’époque. Le président de l’époque c’est Jean-Claude Dassier. Je suis parti dans des mauvaises conditions de l’OM. (…) Dans ma tête, moi je suis un fan de l’OM depuis petit, tu perds ton premier amour quoi. Tu es énervé, déçu. Tu as tout un tas de sentiments qui te passent par la tête et tu te dis, quelle serait la meilleure façon de faire chier l’OM entre guillemets, c’est d’aller au PSG. Là, pour le coup, toutes les planètes se sont alignées à 100% ».