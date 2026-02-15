La fin du rêve pour le PSG ? La statistique qui peut inquiéter Luis Enrique…

Éliminé de la Coupe de France dès les 16es de finale par le Paris FC, le PSG est menacé en Ligue 1 par le RC Lens, leader après 21 journées. La menace est grande pour le club de la capitale, déjà confronté à cette situation par le passé…
Le RC Lens a profité de la défaite du PSG à Rennes (1-3) pour récupérer la première place de la Ligue 1 samedi soir, en s’imposant largement sur la pelouse du Paris FC (5-0). Pierre Sage et ses hommes ont désormais un point d’avance sur le club champion d’Europe en titre, promettant une deuxième partie de saison excitante. « Dans des saisons comme celle-là, tu as l’impression que tout est avec toi, confiait le gardien Robin Risser en zone mixte, rapporté par Foot Mercato. On est sur une ligne de conduite qui n’a pas changé depuis le début de la saison. Bien sûr qu’on a des objectifs élevés. On continue de faire ce qu’on sait faire, du RC Lens et pour l’instant ça nous réussit bien donc on n’a pas envie de changer ». D’autant que les chiffres le prouvent, le RC Lens est idéalement placé pour succéder au PSG au palmarès de la Ligue 1.
Le PSG en train de perdre le titre en Ligue 1 ?
Pour la troisième fois sur les dix dernières années, le PSG ne sera pas en tête du classement à 12 journées de la fin de la Ligue 1, après les saisons 2016/17 (2e) et 2020/21 (3e), où le club de la capitale n’était pas parvenu à remporter le titre. L’AS Monaco et le LOSC avaient terminé champion de France. Après avoir vécu une saison de rêve, le PSG pourrait redescendre sur terre, d’autant que dans les rangs lensois, on assume désormais ce rôle de prétendant au titre.
« On a une ambition qui est claire et affichée »
« Aujourd’hui, compte tenu de notre situation, on a une ambition qui est claire et affichée. Et qui est surtout possible, a expliqué Pierre Sage en conférence de presse. Les joueurs sont conscients des paliers qu’on doit franchir pour arriver à nos fins. Notre premier palier est atteint avec 52 points. L’idée est maintenant d’attaquer l’Europe. A chaque victoire ce sera une compétition un peu différente. Avec 55 points on peut atteindre la Conférence League au vu des statistiques. Et ensuite, à chaque victoire, c’est une compétition qui est à chaque fois plus intéressante ».