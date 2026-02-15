Le joueur «parfait» pour Luis Enrique, le PSG va mordre à l'hameçon ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG s’attaque désormais aux jeunes joueurs de Ligue 1 sur le marché des transferts. Le club de la capitale souhaite se renforcer avec des pépites issues du championnat de France. Depuis plusieurs semaines, un jeune phénomène crève l’écran et selon certains observateurs, serait parfaitement adapté au système de Luis Enrique.

Déjà doté d’un bel effectif, le PSG pourrait continuer à se renforcer à l’avenir. A l’instar des saisons précédentes, le club de la capitale pourrait recruter des jeunes joueurs très prometteurs évoluant en Ligue 1. Cette volonté s’est déjà matérialisée par le passe, avec les recrutements de Bradley Barcola en 2023, de Désiré Doué en 2024, puis de Lucas Chevalier l’été dernier. Cette saison, plusieurs crack émergent en France, et Paris pourrait rapidement se positionner.

Future Star 🔝



Valentín Barco x @easportsfcfr 🤝 pic.twitter.com/RHxFR8qlx6 — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) February 12, 2026

« Je le prends au PSG tous les jours. Il serait parfait dans le modèle de Luis Enrique » Si dans un premier temps, le nom du Lillois Ayyoub Bouaddi est revenu avec insistance du côté du PSG pour l’été prochain, celui de Valentin Barco commence tout doucement à s’installer également. Le prodige argentin du RC Strasbourg impressionne notamment Walid Acherchour. « Valentin Barco joue dans toutes les équipes d’Europe ou presque aujourd’hui. Je le prends au PSG tous les jours. Il serait parfait dans le modèle de Luis Enrique avec sa polyvalence… Le mec peut jouer latéral, milieu de terrain, a un QI, une grinta, il est même un peu mauvais joueur, de mauvaise foi. J’espère qu’il ira à la Coupe du monde », confiait ainsi le consultant dans l’émission l’After Foot.