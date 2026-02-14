Un nouveau phénomène de Ligue 1 au PSG ? «On ne sait pas ce qui va se passer...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis l’année 2023, le PSG a affirmé une grosse volonté sur le mercato : recruter des jeunes joueurs prometteurs, et si possible, venant de Ligue 1. Une volonté affirmée avec plusieurs gros coups réalisés, et qui pourrait se reproduire avec un nouveau talent l’été prochain. Surtout que ce dernier n’a pas fermé la porte… Explications.

De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? Une chose est sûre, le club parisien ne recrutera pas de grosse vedette. Depuis quatre ans déjà, le club de la capitale a décidé de changer de stratégie sportive, et cherche désormais à bâtir son effectif autour de jeunes joueurs prometteurs. Depuis plusieurs années, Paris a également montré son attention autour du marché de la Ligue 1, et souhaite désormais recruter les plus gros phénomènes du championnat de France.

Ayyoub Bouaddi (18, Lille)



This is already a high-level physical and ball-carrying midfield profile.



He consistently attacks space, arrives in the box, wins duels, and progresses play through carries, traits that translate directly to elite football.



The passing volume and… pic.twitter.com/ayTxLjy7Q4 — thelebscout (@TheLebScout) February 9, 2026

Le PSG lorgne Ayyoub Bouaddi Une volonté parisienne illustrée par le passé, avec en 2023, la signature de Bradley Barcola en provenance de l’OL, puis avec celle de Désiré Doué en 2024 (Stade Rennais), puis Lucas Chevalier (LOSC) l’été dernier. Mais l’été prochain, le PSG pourrait une fois de plus aller piocher du côté du club lillois avec Ayyoub Bouaddi. D’après plusieurs sources, le club parisien suit avec attention la situation du milieu de terrain de 18 ans, qui en décembre dernier, au moment de prolonger à Lille, ne fermait pas la porte.