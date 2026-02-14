Un nouveau phénomène de Ligue 1 au PSG ? «On ne sait pas ce qui va se passer...»

Depuis l’année 2023, le PSG a affirmé une grosse volonté sur le mercato : recruter des jeunes joueurs prometteurs, et si possible, venant de Ligue 1. Une volonté affirmée avec plusieurs gros coups réalisés, et qui pourrait se reproduire avec un nouveau talent l’été prochain. Surtout que ce dernier n’a pas fermé la porte… Explications.
De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? Une chose est sûre, le club parisien ne recrutera pas de grosse vedette. Depuis quatre ans déjà, le club de la capitale a décidé de changer de stratégie sportive, et cherche désormais à bâtir son effectif autour de jeunes joueurs prometteurs. Depuis plusieurs années, Paris a également montré son attention autour du marché de la Ligue 1, et souhaite désormais recruter les plus gros phénomènes du championnat de France.
Le PSG lorgne Ayyoub Bouaddi
Une volonté parisienne illustrée par le passé, avec en 2023, la signature de Bradley Barcola en provenance de l’OL, puis avec celle de Désiré Doué en 2024 (Stade Rennais), puis Lucas Chevalier (LOSC) l’été dernier. Mais l’été prochain, le PSG pourrait une fois de plus aller piocher du côté du club lillois avec Ayyoub Bouaddi. D’après plusieurs sources, le club parisien suit avec attention la situation du milieu de terrain de 18 ans, qui en décembre dernier, au moment de prolonger à Lille, ne fermait pas la porte.
« Il y aura un choix qui va se faire et tout est possible »
« Écoutez, j'ai prolongé jusqu'en 2029 et l'année prochaine, c'est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j'en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et j'ai un bon cocon avec le club, le président, le coach, je suis protégé aussi au niveau de ma famille, j'ai la tête hors de ça. Je peux avoir des petits échos mais honnêtement, je n'y prête pas vraiment attention. Le peu qui m'atteint ne me touche pas », déclarait ainsi Ayyoub Bouaddi à l’Equipe.