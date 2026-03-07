Mercato - OM : Tout proche d'un transfert à Marseille, il va finalement signer... au PSG ?

Alors qu’un accord était sur le point d’être conclu, un joueur a finalement vu son transfert à l’OM capoter au dernier moment. Le principal intéressé pourrait finir par arriver en Ligue 1, mais un peu plus au nord de la France, puisque le PSG serait intéressé et cela serait réciproque.
« C'était un match très spécial. Je voulais vraiment gagner pour marquer les esprits. » Le 28 janvier dernier, l’OM se déplaçait sur la pelouse du Club Bruges (3-0), pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Titulaire au coup d’envoi, Joel Ordóñez aurait pu l’être du côté de Marseille, qui était très proche de le recruter l’été dernier.
« Je pensais vraiment que j'allais à Marseille »
« À l'époque, je pensais vraiment que j'allais à Marseille. L'accord était sur le point d'être conclu », a avoué Joel Ordóñez, dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad. « Ce fut une période très difficile, je m'en tiendrai là », a-t-il ajouté, lui qui avait refusé de s’entraîner pendant quelques jours à la suite de son transfert avorté à l’OM. « Je suis quelqu'un qui garde toujours la tête froide, même sur le terrain. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment en colère. »
Ordóñez finalement au PSG l’été prochain ?
Cet hiver, c’est Crystal Palace qui aurait essayé de s’attacher ses services, proposant même 40M€ au Club Bruges. « C'est possible. Mais je voulais de toute façon terminer la saison au Club, donc ce n'était pas une option », a expliqué Joel Ordóñez. S’il n’est finalement pas arrivé en Ligue 1, il pourrait le faire l’été prochain, mais au PSG. Paris No Limit indiquait récemment que l’international équatorien (14 sélections) serait d’ailleurs très intéressé par un transfert au Paris Saint-Germain, même si le défenseur âgé de 21 ans semble rêver de Premier League : « C'est ma compétition préférée. Enfant, j'étais aussi un grand fan du Liverpool FC. »