Mercato - OM : Tout proche d'un transfert à Marseille, il va finalement signer... au PSG ?

Alors qu’un accord était sur le point d’être conclu, un joueur a finalement vu son transfert à l’OM capoter au dernier moment. Le principal intéressé pourrait finir par arriver en Ligue 1, mais un peu plus au nord de la France, puisque le PSG serait intéressé et cela serait réciproque.

« C'était un match très spécial. Je voulais vraiment gagner pour marquer les esprits. » Le 28 janvier dernier, l’OM se déplaçait sur la pelouse du Club Bruges (3-0), pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Titulaire au coup d’envoi, Joel Ordóñez aurait pu l’être du côté de Marseille, qui était très proche de le recruter l’été dernier.

« Je pensais vraiment que j'allais à Marseille » « À l'époque, je pensais vraiment que j'allais à Marseille. L'accord était sur le point d'être conclu », a avoué Joel Ordóñez, dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad. « Ce fut une période très difficile, je m'en tiendrai là », a-t-il ajouté, lui qui avait refusé de s’entraîner pendant quelques jours à la suite de son transfert avorté à l’OM. « Je suis quelqu'un qui garde toujours la tête froide, même sur le terrain. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment en colère. »