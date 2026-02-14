Le PSG agace Ousmane Dembélé, c'est «à double tranchant»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, le PSG s'est incliné face à Rennes et n'a pas affiché un niveau de jeu assez satisfaisant aux yeux d'Ousmane Dembélé. L'attaquant français a pris le temps de s'exprimer à la fin du match concernant l'attitude de certains joueurs de son équipe. Une réaction qui pourrait avoir des conséquences diverses dans les rangs parisiens...

En concédant sa troisième défaite de la saison en Ligue 1, le PSG s'expose à un retour aux affaires du RC Lens en tête du championnat. Le club de la capitale n'a pas réalisé la meilleure opération mais surtout c'est le message envoyé par le comportement de certains joueurs qui interpelle. Ousmane Dembélé a tenu à tirer la sonnette d'alarme mais ses mots pourraient être accueillis de manière différente dans le vestiaire.

Ousmane Dembélé tape du poing sur la table Assez énervé après la défaite des siens, Ousmane Dembélé provoquera peut-être des réactions. L'attaquant français, en difficulté en début de saison, aimerait retrouver une certaine cohésion d'équipe sur le terrain. Il regrette le manque de collectif. Mais le message du leader du PSG pourrait heurter certains coéquipiers... « La sortie d’Ousmane est une réaction à double tranchant dans un vestiaire. Elle peut froisser certains egos et créer des crispations, mais aussi réveiller des joueurs trop installés et rappeler un cadre clair, le collectif avant tout... » écrit le journaliste Abdellah Boulma sur son compte X en réponse à la vidéo de la réaction du joueur.