PSG : La situation de crise qu’il a fallu gérer «en plein milieu de la nuit»

Amadou Diawara

Le 30 juin 2011, QSI a racheté le PSG. Nommé président du PSG dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi a dû faire face à de nombreuses situations de crise, dont un cas inédit qui s'est produit lors du mandat de Laurent Blanc. Interrogé l'année dernière, Yann Guérin - ancien responsable de la communication du PSG - a expliqué comment cette affaire avait dû être gérée en pleine nuit.

QSI est devenu le nouveau propriétaire du PSG le 30 juin 2011. Sous la présidence de Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale peut « rêver plus grand ». En effet, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens pour s'offrir les plus grandes superstars de la planète lors de ces quinze dernières années, notamment Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic ou encore David Beckham. De surcroit, l'écurie rouge et bleu a enfin remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire, et ce, le 31 mai dernier. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi a également dû faire face à des situations critiques lors de son mandat.

Découvrez le nouvel épisode du This is Paris, en collaboration avec @beinsports_FR 📺🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2026

«Il s’en fout, il lit une lettre» Lors d'un entretien accordé à Colinterview en 2025, Yann Guérin est d'ailleurs revenu sur l'affaire Périscope. « Je l’ai appris parce que Serge (Aurier) m’appelle en plein milieu de la nuit. Je suis entrain de dormir et il me dit qu’il y a une fausse vidéo qui tourne sur lui. Je raccroche, je regarde et ça commençait à être repris. Je rappelle Serge et je lui dis de me dire la vérité. Il me raconte tout. Je fais un message au directeur sportif, au président. Je suis un peu le lanceur d’alerte en interne, et je demande de se voir très vite. Je suis entre le joueur et la direction, ce n’est pas simple », avait confié l'ex-responsable de la communication du PSG, avant de poursuivre.