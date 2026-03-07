Kylian Mbappé est fou de cette célébrité américaine, «il voulait faire la même coupe que lui»

Amadou Diawara

Totalement fan de Zinedine Zidane dans sa jeunesse, Kylian Mbappé a voulu se raser la tête pour lui ressembler. D'après son frère, Ethan, l'attaquant du Real Madrid est également un grand admirateur d'une célébrité américaine. A tel point qu'il voulait la même coupe qu'elle.

Le 10 septembre 2025, Ethan Mbappé a accordé une interview à L'Equipe. Lors de cet entretien, le joueur du LOSC s'est prononcé sur sa relation avec Kylian Mbappé. Interrogé sur leurs passions communes en dehors du football, Ethan Mbappé a avoué que son frère était un grand fan de Kevin Durant, ailier des Houston Rockets en NBA.

«C'est son joueur numéro 1» « Nos passions en dehors du foot ? C'est pas mal le basket ! On suit beaucoup la NBA. Quand on partait en vacances, on demandait toujours à nos parents de trouver un panier, de nous acheter un ballon de basket. À part le football, c'est le sport qui nous anime. Je ne sais pas dire d'où ça vient. (...) On aime bien les Lakers tous les deux avec Kylian, même si on n'a pas vraiment d'équipe à proprement parler. Avec l'arrivée de Victor (Wembanyama), on regarde les Spurs aussi. Kevin Durant ? Oui, c'est son joueur numéro 1. Je ne sais pas comment c'est arrivé », a confié Ethan Mbappé, avant de poursuivre.