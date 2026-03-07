«Faut arrêter de déprimer» : Le PSG n’est pas (encore ?) éliminé de la Ligue des champions, mais Daniel Riolo console déjà les supporters !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des princes. Une rencontre très importante pour la fin de saison du club de la capitale, qui a déjà été éliminé de la Coupe de France. Avant le match face aux Blues, Daniel Riolo a tenu à consoler les supporters parisiens.

Dans quelques jours, le PSG va probablement disputer le match le plus important de sa saison jusqu’alors. Mercredi soir, le Parc des princes va accueillir une rencontre de gala entre l’équipe de Luis Enrique et Chelsea pour le compte du huitième de finale aller de Ligue des champions. Six jours plus tard, le champion de France se rendra du côté de Stamford Bridge pour le match retour.

«Mes cousins étaient bourrés» : Un joueur du PSG «a éteint tout le monde» dans une soirée bien arrosée https://t.co/qmncnYAaXM — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

« Chelsea tu peux passer » Avant de recevoir Chelsea mercredi soir, le PSG affrontait Monaco ce vendredi, là aussi au Parc des princes. Les Parisiens ne se sont pas mis en confiance, puisqu’ils se sont inclinés sur le score de 3-1. Akliouche, Golovin et Balogun sont les buteurs monégasques alors que Barcola avait un temps redonné l’espoir à Paris. Selon Daniel Riolo, qui s’est exprimé dans l’After Foot, malgré cette défaite, le PSG a la possibilité de se qualifier contre Chelsea, même si remporter une nouvelle fois la Ligue des champions sera très compliqué. « Il n’y a pas un abonnement à gagner tous les ans (la Ligue des champions). (…) L’important, c’est d’être là tout le temps, les grandes équipes sont là tout le temps. Tu gagnes l’année dernière, tu fais demi-finale l’année d’avant, cette année tu refais un quart, tu habitues tes joueurs à un standard de performance élevé. Faut arrêter de déprimer, il n’y en a qu’une seule qui va gagner la LDC. Les équipes qui gagnent deux années de suite, c’est rarissime. Le Real l’a fait trois fois de suite, mais ça n’arrive pas normalement. Faut pas déprimer. Chelsea, tu peux passer. »