Equipe de France : «Je pense qu’il est prêt», Deschamps a trouvé sa surprise pour la Coupe du monde ?

Alexis Brunet

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde et Didier Deschamps commence déjà à réfléchir au groupe qu’il emmènera avec lui. Le sélectionneur sait déjà en grande majorité sur qui il souhaite s’appuyer, mais une ou deux surprises pourront se glisser dans sa liste. Un joueur qui n’a pour le moment pas connu l’équipe de France pourrait par exemple être de la partie.

Le 11 juin prochain débutera officiellement la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Encore une fois, les Bleus seront présents parmi les favoris, eux qui restent sur un titre en 2018 et une finale perdue en 2022 contre l’Argentine. Une compétition qui sera très importante car elle sera la dernière de Didier Deschamps, qui laissera sa place probablement à Zinédine Zidane.

Une surprise au niveau des gardiens de but ? Depuis des mois, Didier Deschamps façonne son groupe qu’il emmènera pour la Coupe du monde. Le sélectionneur fera confiance à de nombreux joueurs qui l’accompagnent depuis un moment déjà, mais des coups surprises pourraient être tentés. Après le match contre Cagliari, l’entraîneur de Côme Cesc Fabregas a soufflé un nom au champion du monde 1998. « Parfois, on sous-estime certains transferts. On a dépensé beaucoup d’argent pour de jeunes joueurs, mais on a aussi recruté des joueurs quasi inconnus comme Butez, qui est pour moi un champion. Je pense avoir l’un des meilleurs entraîneurs de gardiens en Espagne et il n’avait jamais vu un joueur avec la mentalité de Butez. Il travaille dur tous les jours et est devenu un leader dans le vestiaire. Je pense qu’il est prêt pour jouer en équipe nationale », a déclaré l’Espagnol d’après des propos rapportés par Foot Mercato.