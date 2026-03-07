«Plus rien à faire» à l’OM, un joueur a décidé de partir (et son choix n’a pas été le bon)

Alexis Brunet

Pour réussir une carrière de joueur de football, il faut être performant et talentueux, mais également faire les bons choix. Il y a quelques années, par exemple, un international français avait décidé de quitter l’OM, pensant que c’était la bonne décision à prendre. Son flair n’était finalement pas bon et il l’a regretté plus tard.

Dans le football, les exemples de joueurs bons dans un club mais pas dans un autre sont légion. En effet, si l’on sait souvent ce que l’on perd, on ne sait pas forcément ce que l’on gagne. Avant de s’engager avec une autre équipe, il faut donc tout analyser, sous peine de gâcher quelque peu sa carrière, et cela est en quelque sorte arrivé à un ancien joueur de l’OM.

« Didier Deschamps quittait l'OM, je n'avais plus rien à y faire » Durant la saison 2011-2012, Alou Diarra a été l’un des hommes de base de l’OM, disputant au total 50 matchs avec le club phocéen. Malheureusement, l’aventure de l’ancien international français à Marseille n’aura duré qu’un an. Le milieu de terrain a souhaité partir en même temps que Didier Deschamps et il n’aurait pas forcément dû, comme il l’avait confié à L’Équipe en 2019. « (Votre plus grand regret ?) De ne pas avoir marqué avec les Bleus. J'ai 44 sélections. J'aurais pu faire mieux. Si j'avais fait le bon choix de club en partant de l'OM... À West Ham, ce n'était pas une descente aux enfers : je sortais d'un gros Euro 2012, Didier Deschamps quittait l'OM, je n'avais plus rien à y faire. J'appréciais beaucoup Élie Baup et Franck Passi (qui ont pris la suite), mais il n'y avait plus les raisons pour lesquelles j'avais signé à l'OM. J'ai rencontré l'entraîneur (de West Ham), Sam Allardyce. Il ne m'avait pas choisi, je l'ai su après. Il ne voyait pas le foot comme je le vois. J'ai joué au plus haut niveau et on m'a toujours parlé de jeu. Lui ne voyait que par la transition, sans forcément avoir beaucoup d'autres réflexions. »