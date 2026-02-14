PSG : La séquence à la télévision avec Dembélé qui inquiète les autres clubs de Ligue 1

Axel Cornic

Auteur d’un excellent match, couronné d’un doublé, Ousmane Dembélé a grandement participé à la belle victoire du Paris Saint-Germain dans le Classique, face à l’Olympique de Marseille (5-0). Mais le Ballon d’Or se retrouve au centre d’un polémique à cause d’un épisode particulier au cours de cette rencontre, qui a énormément fait parler ces derniers jours.

Après avoir perdu le match aller au Vélodrome en septembre (1-0), le PSG a remis les pendules à l’heure en battant l’OM à deux reprises cette saison. La dernière a été une victoire sans appel, qui a d’ailleurs découlé sur le licenciement de Roberto De Zerbi du côté de Marseille. Mais comme souvent, des nombreuses autres histoires ont marqué ce Classique.

Dembélé chambre Balerdi L’une d’entre elles concerne Ousmane Dembélé, acteur d’un échange pour le moins surprenant avec son adversaire Pierre-Emile Højbjerg, en plein match. « Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais ! » a lancé la star du PSG, en faisant allusion à Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM. Evidemment, il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir ces images créer la polémique et cela même de l’autre côté de l’Atlantique, avec la presse argentine qui défend son compatriote.