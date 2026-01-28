Quelques millions d’euros de plus pour un transfert : La décision idéale prise par le PSG ?

Disposant de moyens financiers conséquents, le PSG ne dit toutefois pas non à la moindre économie. Pourtant, voilà que le club de la capitale a accepté de dépenser une somme plus importante que ce qui aurait pu lui permettre de boucler un transfert. Ce sont ainsi quelques millions d’euros supplémentaires qui ont été lâchés. La bonne décision à prendre pour le PSG ?
Pendant plusieurs années, le PSG n'hésitait pas à dépenser des sommes folles pour s’offrir de nouveaux joueurs sur le marché des transferts. Une époque qui est aujourd’hui quelque peu révolue. En effet, le club de la capitale fait désormais un peu plus attention à ses dépenses et les transferts XXL ne sont plus dans les plans. Pourtant, le PSG dispose encore et toujours d'une puissance financière importante. De quoi lui permettre de rallonger quand il le faut…
8M€ au lieu de 6M€ !
Alors que le mercato hivernal fermera ses portes le 2 février prochain, le PSG a d’ores et déjà enregistré une recrue. En effet, c’est le jeune milieu de terrain Dro qui a posé ses valises dans la capitale française, débarquant en provenance du FC Barcelone. Un transfert qui aura coûté au club de la capitale 8M€. Le PSG aurait pourtant pu l’avoir pour moins que ça. En effet, Dro disposait d’une clause libératoire de 6M€. Ce sont deux millions d’euros de plus lâchés par la direction parisienne pour offrir ce nouveau joueur à Luis Enrique.
« Le PSG ne voulait pas se brouiller avec le FC Barcelone »
Et voilà que le PSG avait visiblement ses raisons de payer plus que la clause libératoire de Dro. C’est Loïc Tanzi qui a notamment expliqué cela. C’est ainsi qu’il a notamment expliqué pour L’Equipe : « Le PSG ne voulait pas se brouiller avec le FC Barcelone. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et Joan Laporta, celui de Barcelone, s'entendent mieux après des années de discussions problématiques notamment depuis le transfert de Neymar au PSG. Paris a donc voulu continuer à avoir de bonnes relations avec Barcelone et donc entrer en contact avec les dirigeants barcelonais pour essayer de trouver une solution. Un accord a été trouvé autour de 8M€, un peu plus que la clause libératoire ».
Alors, le PSG a-t-il eu raison de payer 8M€ pour Dro ?