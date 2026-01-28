Quelques millions d’euros de plus pour un transfert : La décision idéale prise par le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Disposant de moyens financiers conséquents, le PSG ne dit toutefois pas non à la moindre économie. Pourtant, voilà que le club de la capitale a accepté de dépenser une somme plus importante que ce qui aurait pu lui permettre de boucler un transfert. Ce sont ainsi quelques millions d’euros supplémentaires qui ont été lâchés. La bonne décision à prendre pour le PSG ?

Pendant plusieurs années, le PSG n'hésitait pas à dépenser des sommes folles pour s’offrir de nouveaux joueurs sur le marché des transferts. Une époque qui est aujourd’hui quelque peu révolue. En effet, le club de la capitale fait désormais un peu plus attention à ses dépenses et les transferts XXL ne sont plus dans les plans. Pourtant, le PSG dispose encore et toujours d'une puissance financière importante. De quoi lui permettre de rallonger quand il le faut…

8M€ au lieu de 6M€ ! Alors que le mercato hivernal fermera ses portes le 2 février prochain, le PSG a d’ores et déjà enregistré une recrue. En effet, c’est le jeune milieu de terrain Dro qui a posé ses valises dans la capitale française, débarquant en provenance du FC Barcelone. Un transfert qui aura coûté au club de la capitale 8M€. Le PSG aurait pourtant pu l’avoir pour moins que ça. En effet, Dro disposait d’une clause libératoire de 6M€. Ce sont deux millions d’euros de plus lâchés par la direction parisienne pour offrir ce nouveau joueur à Luis Enrique.