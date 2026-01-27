Transferts - PSG : Offre de l’ASSE pour un champion du Monde !

Lors du mandat de Christophe Galtier, l'ASSE a tenté de recruter un ancien titi du PSG. Ayant quitté le club de la capitale l'été dernier, ce joueur a avoué qu'il avait été sollicité par les Verts pour un transfert. Toutefois, il avait préféré continuer son aventure avec son club formateur.

«Il y a eu Chelsea, Monaco, Saint-Étienne avec Christophe Galtier... »

« Comment s'est passé votre départ du PSG à la fin de la saison ? J'ai parlé avec Luis Campos cet été, pendant la Coupe du monde des clubs. Je lui ai dit ouvertement que je ne pouvais pas faire une troisième saison comme ça. J'avais envie de jouer. Luis a compris. Sur ça, le club et lui ont été top. Il a fait remonter l'information au club, au président. On s'est tous assis. J'ai demandé à Luis de pouvoir aussi échanger avec le coach et ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'est regardés entre quatre yeux. Il a été super honnête avec moi aussi. Il m'a dit que le club comptait recruter encore un autre défenseur et que ce serait compliqué. Ensuite, il y a eu des touches concrètes en Italie. Le Qatar est arrivé en dernier et j'ai pris cette décision-là. J'ai eu des occasions de quitter le club auparavant : il y a eu Chelsea, Monaco avec Luis Campos déjà, Saint-Étienne avec Christophe Galtier... Mais c'est la première fois que tout est devenu aussi concret », a raconté Presnel Kimpembe, international français depuis le 27 mars 2018 (28 sélections).