Un joueur de l'équipe de France transféré : La surprise de l'hiver au PSG ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal se termine dans seulement quelques jours et pour le moment, au Paris Saint-Germain il ressemble beaucoup à celui de l’été dernier. Une seule opération a en effet été bouclée pour le moment avec l’arrivée de la jeune pépite espagnole Dro Fernández, que les Parisiens ont chipé au FC Barcelone. Mais à l’étranger, une surprise semble se préparer…

Décidément, tout a changé à Paris. Habitué des périodes de mercato, le PSG se montre assez calme depuis quelques temps, avec un changement radical de politique. Plus de transfert clinquants, place à la jeunesse avec d’ailleurs la récente signature de Dro Fernández qui a fait enrager le FC Barcelone. Mais ce mercato hivernal n’est pas fini, puisque les médias italiens parlent d’une possible surprise.

Kolo Muani de retour à la Juventus ? D’après les informations de Gianluca Di Marzio, la Juventus aurait relancé la piste menant à Randal Kolo Muani. Ce dernier avait été prêté au club turinois il y a un an, mais il n’est finalement resté que six mois avant de repartir au PSG, où il n’avait toutefois pas sa place. Son avenir a énormément fait parler au cours de l’été, avec l’international français qui a finalement été une nouvelle fois prêté du côté de Tottenham, sans aucune option d’achat.