Endrick à l’OL : La folle demande en privé !

Pierrick Levallet

Cet hiver, l’OL s’est montré très actif sur le mercato jusqu’à présent. Le club rhodanien a cherché à offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Une demande assez folle viendrait d’ailleurs tout juste d’être formulée en interne à propos d’Endrick, l'attaquant du Real Madrid, prêté à l'Olympique Lyonnais cet hiver.

L’été dernier, le mercato a fait des dégâts à l’OL. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments comme Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Alexandre Lacazette pour renflouer ses caisses et s’extirper de ses problèmes financiers. Paulo Fonseca s’est ainsi retrouvé avec un effectif assez limité. Malgré cela, le coach portugais fait des merveilles avec son groupe, qui pointe actuellement à la quatrième place en Ligue 1.

L'OL a mis la main sur un attaquant du Real Madrid L’OL s’est toutefois montré très actif cet hiver sur le mercato pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Les dirigeants lyonnais ont notamment enregistré le prêt d’Endrick, qui souffrait de son manque de temps de jeu au Real Madrid. Le Brésilien a rapidement conquis son monde dans le Rhône. En seulement trois rencontres, le buteur de 19 ans s’est montré décisif à cinq reprises (4 buts et 1 passe décisive). Il n’en fallait pas plus pour faire tomber Paulo Fonseca sous son charme.