Endrick à l’OL : La folle demande en privé !

Cet hiver, l’OL s’est montré très actif sur le mercato jusqu’à présent. Le club rhodanien a cherché à offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Une demande assez folle viendrait d’ailleurs tout juste d’être formulée en interne à propos d’Endrick, l'attaquant du Real Madrid, prêté à l'Olympique Lyonnais cet hiver.
L’été dernier, le mercato a fait des dégâts à l’OL. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments comme Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Alexandre Lacazette pour renflouer ses caisses et s’extirper de ses problèmes financiers. Paulo Fonseca s’est ainsi retrouvé avec un effectif assez limité. Malgré cela, le coach portugais fait des merveilles avec son groupe, qui pointe actuellement à la quatrième place en Ligue 1.
L'OL a mis la main sur un attaquant du Real Madrid
L’OL s’est toutefois montré très actif cet hiver sur le mercato pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Les dirigeants lyonnais ont notamment enregistré le prêt d’Endrick, qui souffrait de son manque de temps de jeu au Real Madrid. Le Brésilien a rapidement conquis son monde dans le Rhône. En seulement trois rencontres, le buteur de 19 ans s’est montré décisif à cinq reprises (4 buts et 1 passe décisive). Il n’en fallait pas plus pour faire tomber Paulo Fonseca sous son charme.
Paulo Fonseca veut garder Endrick la saison prochaine
D’après les informations d’ESPN Brésil, l’entraîneur de l’OL aurait déjà demandé en privé à sa direction de prolonger le prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Le technicien de 52 ans souhaiterait pouvoir compter sur l’international auriverde dès le début de l’exercice prochain. Cela nécessiterait toutefois un effort colossal de l’OL, qui ne prendrait actuellement en charge qu’une partie du salaire mensuel de 400 000€ du joueur du Real Madrid. Reste maintenant si le club rhodanien acceptera de se plier à la demande de son entraîneur sur le mercato. Affaire à suivre...