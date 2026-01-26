Transfert décidé à l’OM : Un club de Ligue 1 veut en profiter !

Après avoir vendu Robinio Vaz à l’AS Rome dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€, l’OM a décidé de se séparer d’un autre de ses jeunes talents. Une situation dont un club de Ligue 1 tenterait de profiter. Des discussions seraient en cours avec Marseille, et elles seraient même à un stade avancé.
Comme le confiait Medhi Benatia au mois de novembre dernier, le développement des jeunes est devenu sa « priorité » et le directeur du football de l’OM n’a « pas honte de le dire. » « Je pense qu’avec les problèmes qu’on rencontre avec les droits TV etc, peut-être que demain, même l’OM ne pourra plus se permettre de mettre beaucoup d’argent sur des gros transferts. Dans ce cas-là, il faudra avoir des jeunes forts. C’est pour ça que je leur dis tous les jours que c’est le futur du club et j’y crois dur comme fer », expliquait le dirigeant marseillais.
Après avoir vendu Vaz, l’OM prolonge Mmadi
Quand Medhi Benatia a fait ces déclarations, Robinio Vaz (18 ans), Darryl Bakola (18 ans) et Tadjidine Mmadi (18 ans) venaient de fouler tous les trois la pelouse du Vélodrome ensemble, lors de la réception de Brest (3-0). Trois joueurs que l’OM voulait prolonger, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Si la prolongation du troisième jusqu’en juin 2029 a été officialisée ce lundi, les négociations avec les deux premiers n’ont pas abouti. Marseille a alors décidé de s’en séparer et Robinio Vaz a été vendu à l’AS Rome cet hiver contre 25M€.
Strasbourg discute avec l’OM pour Bakola
Son ancien compère Darryl Bakola pourrait bientôt faire de même, mais rester en Ligue 1. D’après les informations du Phocéen, Strasbourg serait entré en discussions avec l’OM afin de s’attacher les services du milieu de terrain et elles seraient même avancées, bien qu’aucune offre oficielle n’ait été faite pour le moment. Après avoir cédé Félix Lemaréchal au Club Bruges en échange de 6,5M€, le RCSA aurait jeté son dévolu sur Darryl Bakola. Un joueur que Chelsea suit déjà depuis un moment et qui pourrait donc finir par rejoindre la galaxie BlueCo via Strasbourg. C’est en tout cas cette piste qui tiendrait la corde actuellement.