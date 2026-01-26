«L'un des meilleurs du monde» à l'OM : La signature pour plusieurs années ?

Dernièrement, l'OM avait perdu de sa superbe, mais voilà que le club phocéen retrouve une certaine gloire. Forcément, ça a de quoi être attrayant pour n'importe quel joueur de football aujourd'hui. Y compris les meilleurs visiblement ! C'est ainsi que l'OM aurait décroché le gros lot et ce pour plusieurs saisons.
Du côté de l'OM, chaque mercato est très animé, que ce soit les sens des arrivées que des départs. Très actif, le club phocéen n'a toutefois pas que des réussites à son actif. C'est ainsi que dernièrement, il y a eu de gros flops dont Marseille n'a pas hésité à se séparer rapidement. Mais à côté de cela, Pablo Longoria et Medhi Benatia réussissent également à viser juste régulièrement. De quoi permettre à l'OM de mettre la main sur des phénomènes.
« Il peut encore avoir un avenir ici »
C'est ce qui est arrivé avec Mason Greenwood en 2024. Alors que l'Anglais était devenu persona non grata à Manchester United, l'OM lui a tendu la main, malgré la vive polémique. Greenwood est ainsi aujourd'hui à Marseille, où il pourrait rester un moment. Interrogé sur l'avenir du numéro 10, Pablo Longoria a expliqué au Telegraph : « Peut-on garder Greenwood à Marseille ? Nous sommes satisfaits. Il est performant, les statistiques et le talent sont là. Cependant, il faut aussi savoir si nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est le moment d'analyser la situation financière et l'écosystème du football français, compte tenu des difficultés actuelles. Mais je pense que si nous sommes tous d'accord sur Mason, il peut encore avoir un avenir ici. Je pense même que c'est nécessaire pour lui, car on constate que Mason cette saison n'est plus le même que la saison dernière. Je m’attends à ce qu’il continue de grandir et j’aimerais aussi l’aider à s’améliorer chaque jour ».
Greenwood met tout le monde d'accord à l'OM !
En attendant de voir Mason Greenwood partir un jour ou l'autre, l'OM profite de son talent. Et quel talent ! Sur la Canebière, on est unanime concernant l'Anglais. Alors que Roberto De Zerbi l'avait désigné comme un candidat au Ballon d'Or, Pablo Longoria parle lui d'un « des meilleurs joueurs du monde » : « Je suis satisfait de lui ? Je suis fier de ses performances, je suis fier de son évolution personnelle, ce qui est important. Je suis très fier de Mason, pas seulement lorsqu'il marque, mais surtout lorsqu'il fait un effort défensif précieux pour l'équipe. C'est dans ces moments-là que je suis pleinement satisfait de Mason, car je pense qu'il progresse dans ce domaine. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde ».