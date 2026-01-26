«L'un des meilleurs du monde» à l'OM : La signature pour plusieurs années ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, l'OM avait perdu de sa superbe, mais voilà que le club phocéen retrouve une certaine gloire. Forcément, ça a de quoi être attrayant pour n'importe quel joueur de football aujourd'hui. Y compris les meilleurs visiblement ! C'est ainsi que l'OM aurait décroché le gros lot et ce pour plusieurs saisons.

Du côté de l'OM, chaque mercato est très animé, que ce soit les sens des arrivées que des départs. Très actif, le club phocéen n'a toutefois pas que des réussites à son actif. C'est ainsi que dernièrement, il y a eu de gros flops dont Marseille n'a pas hésité à se séparer rapidement. Mais à côté de cela, Pablo Longoria et Medhi Benatia réussissent également à viser juste régulièrement. De quoi permettre à l'OM de mettre la main sur des phénomènes.

« Il peut encore avoir un avenir ici » C'est ce qui est arrivé avec Mason Greenwood en 2024. Alors que l'Anglais était devenu persona non grata à Manchester United, l'OM lui a tendu la main, malgré la vive polémique. Greenwood est ainsi aujourd'hui à Marseille, où il pourrait rester un moment. Interrogé sur l'avenir du numéro 10, Pablo Longoria a expliqué au Telegraph : « Peut-on garder Greenwood à Marseille ? Nous sommes satisfaits. Il est performant, les statistiques et le talent sont là. Cependant, il faut aussi savoir si nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est le moment d'analyser la situation financière et l'écosystème du football français, compte tenu des difficultés actuelles. Mais je pense que si nous sommes tous d'accord sur Mason, il peut encore avoir un avenir ici. Je pense même que c'est nécessaire pour lui, car on constate que Mason cette saison n'est plus le même que la saison dernière. Je m’attends à ce qu’il continue de grandir et j’aimerais aussi l’aider à s’améliorer chaque jour ».