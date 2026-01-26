Le départ est déjà annoncé : L’OM va perdre un «super talent» en fin de saison !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça bouge à l'OM en ce mercato hivernal, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Avant de pouvoir recruter, il a fallu dégraisser l'effectif de Roberto De Zerbi. On a ainsi assisté à quelques départs et ce n'est pas terminé pour ce mois de janvier. Mais voilà qu'à l'OM, on se préparerait d'ores et déjà à voir partir un phénomène à la fin de la saison.

Une fois n'est pas coutume, le mercato hivernal est animé à l'OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé, le prochain qui devrait partir semble être Neal Maupay, attendu au FC Séville dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Un départ qui ne devrait pas être le dernier à l'OM, que ce soit pour ce mois de janvier pour l'été prochain une fois la saison terminée...

« Une option d’achat est irréaliste » C'est ainsi qu'à l'OM, on sait d'ores et déjà que l'aventure ne continuera pas avec Ethan Nwaneri. Alors que l'Anglais vient à peine de débarquer d'Arsenal, il ne va pas s'éterniser à Marseille. Et pour cause... Son prêt ne dispose pas d'option d'achat. Nwaneri retrouvera donc les Gunners à l'issue de la saison et pour The Telegraph, Pablo Longoria a confié : « L'OM a-t-il une option d'achat ? Soyons clairs : une option d’achat est irréaliste. Il est l’un des atouts majeurs pour l’avenir d’Arsenal. Sa valeur, pour nous, réside dans son talent et ses performances sportives. Pour Arsenal, il contribue au jeu, et pour le joueur, c’est une étape importante dans sa progression et l’opportunité d’être entraîné par Roberto ».