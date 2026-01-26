EXCLU - Mercato - OM : Prêt avec option d’achat pour Neal Maupay

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Courtisé par le FC Séville depuis le début du mercato d’hiver, Neal Maupay file vers l’Andalousie dans le cadre d’un prêt de cinq mois. Voici les conditions de son départ de l’OM.

Neal Maupay a eu plusieurs opportunités de quitter l’OM l’été dernier. Mais aucune n’a trouvé grâce à ses yeux. De plus, l’attaquant de 29 ans était certain d’avoir encore une carte à jouer dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Non retenu pour la Ligue des Champions, Maupay a finalement compris que ses jours à l’OM étaient comptés… Et cet hiver, l’opportunité de retrouver du temps de jeu du côté de la Liga a fini par l’emporter.

Maupay prêté à Séville En début de mercato, Neal Maupay avait le choix entre un prêt à Getafe et au FC Séville. Finalement, Getafe a opté pour Martin Satriano (OL). Les dirigeants sévillans ont alors eu un boulevard pour finaliser les discussions. Mais comme révélé par le10sport.com, les clubs français se sont réveillés, notamment le LOSC et le Paris FC. Et le projet lillois retenait particulièrement l’intention du joueur… Au final, c’est le FC Séville qui l’emporte. Tout est bouclé, Neal Maupay va être prêté en Andalousie.