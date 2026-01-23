EXCLU - Mercato - OM : Les dernières infos fraîches du cas Neal Maupay

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En instance de départ du côté de l’OM, Neal Maupay est au cœur d’un match entre trois clubs. Comme révélé par le10sport.com, le FC Séville est toujours de la partie. Mais un club français semble tenir la corde…

Au tout début du mercato hivernal, Neal Maupay était proche de filer en Espagne. A l’époque, Getafe et le FC Séville se disputait la signature de l’attaquant français de 29 ans. Si Getafe a finalement opté pour Martin Satriano (OL), le FC Séville est toujours dans la course. Mais la concurrence française est arrivée et c’est désormais un match à trois clubs qui s’organise.

Lille tient la corde ? En Ligue 1, le Paris FC et le LOSC ont également fait part de leur volonté de relancer Neal Maupay. Et selon les indiscrétions obtenues par Le 10 Sport, le club nordiste aurait la préférence du Marseillais… Mais encore faut-il trouver un accord avec l’OM, qui privilégie un transfert.