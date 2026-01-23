Mason Greenwood : Un transfert se confirme à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, l'OM est plus que jamais dépendant du rendement de Mason Greenwood. Indispensable, le numéro 10 marseillais est toutefois souvent bien seul à faire des différences dans le domaine offensif. C'est la raison pour laquelle le club phocéen a décidé de s'activer sur le mercato.

Comme attendu, l'OM se montre assez actif lors de ce mercato d'hiver et a notamment réussi à vendre Robinio Vaz pour environ 25M€ à l'AS Roma. Un très joli coup sur le plan financier qui permet aux Marseillais de s'activer dans le sens des arrivées.

Ethan Nwaneri arrive à l'OM ! En effet, alors que l'OM va débourser environ 4,5M€ pour le transfert de Quinten Timber, un autre joueur est sur le point d'arriver. Il s'agit d'Ethan Nwaneri qui va être prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison. Un prêt sans option d'achat, mais le crack anglais pourrait bien rendre de grands services à l'OM durant cette seconde partie de saison.