EXCLU - Mercato - OM : Neal Maupay entre Getafe et Séville

En tête de liste du côté des départs à l’OM, Neal Maupay est un dossier qui devient de plus en plus chaud en Espagne. Selon les informations du 10 Sport, deux clubs de Liga luttent pour le prêt de l’attaquant marseillais.

Poussé vers la sortie à l’été 2025, Neal Maupay n’a pas trouvé de projet suffisamment intéressant pour quitter l’OM. Sorti des plans de Roberto De Zerbi, l’attaquant marseillais ne joue quasiment pas cette saison et le mercato d’hiver doit lui permettre de rebondir. Et c’est du côté de l’Espagne que les choses s’accélèrent ces dernières heures. Deux clubs de Liga sont parfaitement positionnés pour le récupérer et ce sera visiblement l’une de ces deux écuries qui aura le dernier mot.