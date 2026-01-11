Transfert à l’OM : «Ce serait mieux pour moi de partir», la décision radicale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avocat d’Arthur Vermeeren, Sébastien Ledure a raconté les coulisses de son arrivée à l’OM l’été dernier. Un joueur que les dirigeants olympiens suivaient déjà depuis longtemps, quand il évoluait encore à l’Atlético Madrid. Comprenant que son temps de jeu serait limité au RB Leipzig, le milieu de terrain âgé de 20 ans a fait le choix de partir et les discussions ont alors repris avec Marseille.

Comme l’avait confié Medhi Benatia, Arthur Vermeeren est un joueur que l’OM voulait depuis deux ans. Prêté avec option d’achat l’été dernier, l’international belge (6 sélections) avait rejoint le RB Leipzig à l’été 2024, six mois seulement après son arrivée à l’Atlético Madrid en provenance du Royal Antwerp, et Marseille était déjà sur le coup à ce moment-là.

« Des discussions avaient eu lieu à l’époque et le joueur avait parlé à l’entraîneur » « Ce qui prouve qu’on peut parfaitement travailler dans l’ombre, la discrétion, et sans que ce soit répandu dans la presse ou sur les réseaux. C’est l’exemple d’un dossier qui en fait a déjà été préparé un an à l’avance. Quand Arthur Vermeeren a quitté l’Atlético Madrid, c’est un joueur qui est suivi par tous les grands clubs européens. Tous. Depuis qu’il est à Antwerp, et qui estiment qu’il lui faut des étapes intermédiaires, mais qui sont tous convaincus qu’il peut arriver au plus haut niveau. Marseille est un club qui avait identifié Arthur déjà à l’époque de l’Altético Madrid et qui s’était manifesté à ce moment-là. Le joueur a fait le choix d’aller à Leipzig, par rapport à un entraîneur qui était en place, la réputation d’un club qui est de très bien développer les jeunes joueurs et de les revendre aux plus grands clubs européens. Donc il y avait une logique par rapport à ça. Alors que Marseille, c’est un club qui n’est pas évident. Il faut être solide pour jouer au Vélodrome, ce n’est pas donné à tout le monde. Vous avez un public très exigeant, une atmosphère particulière, passionnée et passionnante. Des discussions avaient eu lieu à l’époque et le joueur avait parlé à l’entraîneur », a expliqué Sébastien Ledure, avocat d’Arthur Vermeeren, dans l’émission En OFF avec le journaliste Sacha Tavolieri.