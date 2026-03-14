Alcool, cris, insultes... En colère, Didier Deschamps a quitté cette soirée dans un bar après 10 minutes !

Amadou Diawara

Lors de son passage à Chelsea, Didier Deschamps a vécu une mésaventure lors d'une soirée alcoolisée. Alors qu'il était avec certains de ses coéquipiers dans un bar, l'ancien milieu de terrain des Blues a été agacé par l'attitude de l'un de ses partenaires. Par conséquent, Didier Deschamps a quitté les lieux après seulement dix minutes.

Formé au FC Nantes, Didier Deschamps est passé par l'OM, puis la Juventus, avant de rejoindre Chelsea. En effet, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a défendu les couleurs des Blues pendant une saison (1999-2000). Lors de son séjour à Londres, Didier Deschamps a vécu une sale soirée avec certains de ses coéquipiers.

Zappé par Deschamps, il va jouer pour le Maroc : «Un choix par défaut», une déclaration refait surface et passe mal ! https://t.co/rIAHJmo9tQ — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

«Il s’est fait pisser dessus» Lors d'un échange avec Rio Ferdinand il y a quelques années, Jody Morris a raconté le moment où Didier Deschamps s'est fait pisser dessus par l'un de ses anciens partenaires du côté de Chelsea. « Je me souviens d’une soirée au bar où j’étais arrivé très tôt avec Dennis Wise, George Weah et Chris Sutton. Normalement Weah demandait toujours un verre de vin italien. Là, il a commandé une pinte de Guinness, un shot de whisky et un verre de lait. Bref, pour en revenir à ce bar, le chemin entre notre table et les toilettes était interminable. Les joueurs étrangers ont commencé à nous rejoindre 4 ou 5 heures après notre premier verre. D’un coup, j’ai vu Didier Deschamps regarder sous la table et commencer à crier, à lancer des insultes. Je ne comprenais pas, j’étais un peu ivre à ce stade de la soirée », a déclaré l'ex-milieu de terrain des Blues, avant de poursuivre.