Retour en équipe de France : Griezmann lâche une réponse qui ne laisse aucune place au doute !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titulaire face au FC Barcelone (1-2) ce mardi soir, Antoine Griezmann s’est qualifié avec l’Atlético de Mardrid pour le dernier carré de la Ligue des champions. A 35 ans, le Français savoure cette dernière aventure avant son départ pour la MLS. Interrogé par Canal+ après la rencontre, le joueur s’est prononcé sur un éventuel retour en sélection pour la Coupe du monde.

C’est probablement l’une des défaites les plus satisfaisantes de la carrière d’ Antoine Griezmann et de ses coéquipiers de l’Atlético de Madrid , battus sur leur pelouse par le FC Barcelone (1-2) ce mardi soir. Un résultat qui suffit à décrocher leur billet pour les demi-finales de la Ligue des champions après la victoire sur la pelouse du Camp Nou (2-0) la semaine dernière. Après la rencontre, Antoine Griezmann savourait cette qualification, lui qui quittera les Colchoneros au terme de la saison pour rejoindre la franchise MLS d' Orlando en Floride.

« L'Atlético c'est ça, c'est souffrir jusqu'au coup de sifflet final, travailler ensemble, courir ensemble avec les supporters qui nous poussent, c'est exceptionnel. Depuis janvier, j'ai repris ma place sur le terrain, je joue plus qu'en début de saison et je prends énormément de plaisir », a confié le joueur de 35 ans au micro de Canal+.

Griezmann ne reviendra pas en équipe de France

Retiré de l’équipe de France depuis septembre 2024, Antoine Griezmann n’a pas échappé à la question de son avenir en Bleu, à quelques mois de la Coupe du monde. « Oui, j’aurais mon maillot, sûrement dans les tribunes, avec mon fils, s’est amusé l’ancien numéro 7 des Bleus quant à sa présence en Amérique du Nord cet été. Mais non, je leur souhaite le meilleur. Pour moi, ils sont les favoris numéro un et je serai avec eux à fond ».

Reste à savoir désormais si un hommage sera rendu à Antoine Griezmann, similaire à celui organisé pour Olivier Giroud en mars 2025 en marge du match entre la France et la Croatie. A l’époque, le futur joueur d’Orlando n’était pas disponible, qui avait contraint la FFF à reporter cet hommage. Comme l’expliquait L’Equipe cette semaine, il ne reste désormais plus que deux créneaux avant le début de la Coupe du monde et la fin de l’ère Deschamps en équipe de France : le 4 juin à Nantes avec la rencontre amicale contre la Côte d’Ivoire, et le 8 à Lille face à un adversaire dont l’identité reste encore à déterminer.