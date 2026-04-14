Laure Boulleau «très triste» : Un joueur de l’équipe de France dit adieu à la Coupe du monde ?

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, Liverpool a reçu le PSG pour les quarts de finale retour de la Ligue des champions. Et la rencontre ne s’est pas déroulée comme prévu pour un joueur de l’équipe de France. Sorti sur blessure, le nom en question n’est même plus assuré de pouvoir disputer la Coupe du monde à la fin de la saison.

Le choc retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Liverpool a pris une tournure terrible pour un joueur de l’équipe de France: Hugo Ekitike. L'international français a été a priori victime d’une grave blessure qui l’a contraint à céder sa place. Le joueur de Liverpool est même sorti sur civière, ce qui laisse entendre que ses chances d’aller à la Coupe du monde cet été sont désormais anéanties. Et cela a provoqué un petit pincement chez Laure Boulleau.

Un buteur de l’équipe de France a dit non à Zidane, «ça m'a fait mal au cœur» https://t.co/nT2IzU1jC4 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«Ekitike va dire adieu à la Coupe du monde» L’ancienne joueuse du PSG a en effet été attristée par la sortie sur blessure d’Hugo Ekitiké. « On pense que c’est le tendon d’Achille qui a dû lâcher » a expliqué Laure Boulleau au micro de Canal +. « Ça veut dire qu’Ekitike va dire adieu à la Coupe du monde. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Bleus » a alors rebondi Hervé Mathoux. « C’est une très longue blessure. C’est triste parce qu’il faisait une très bonne saison. Je pense qu’il avait un coup à jouer avec les Bleus à la Coupe du monde » a réagi Samir Nasri de son côté.