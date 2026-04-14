Deux ans avec Zidane lui ont suffi, la grande annonce pour l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans trois mois, la Coupe du monde 2026 touchera à sa fin. L'équipe de France de Didier Deschamps ira-t-elle pour la troisième fois consécutive en finale le 19 juillet au MetLife Stadium ? Le suspense reste entier. Néanmoins, pour ce qui est du remplaçant de « DD », il semblerait que Zinedine Zidane ait déjà été choisi. Une bonne nouvelle selon une vieille connaissance de Zidane au Real Madrid.

Voilà ce qu'on appelle un passage de l'autre côté réussi. 10 ans presque jour pour jour après la fin de sa carrière de joueur avec une défaite en finale de Coupe du monde le 9 juillet 2006. Zinedine Zidane remportait sa première Ligue des champions en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et le reste des stars de l'époque de la Casa Blanca. Et encore dix années après, Zidane est pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête des Bleus une fois le Mondial terminé (11 juin - 19 juillet).

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«Ses entraînements étaient super, toujours avec du ballon, toujours en mouvement» L'espace de deux saisons entre l'été 2019 et son deuxième départ en tant que coach du Real Madrid en mai 2021, Eden Hazard a pu côtoyé Zinedine Zidane à Valdebebas. Invité de l'émission de la dernière émission en date du Canal Football Club dimanche, l'ancienne star belge n'a pas manqué de souligner l'impact positif de la méthode Zidane. « Le souvenir que Zidane m'a laissé comme entraîneur ? Je n'ai pas brillé pendant les deux années au Real quand j'étais avec lui. Ca a été un pur bonheur, mon idole depuis tout petit. Pour avoir pu le côtoyer pendant deux ans, ce n'est pas un entraîneur qui parle beaucoup, il va juste te dire quelques trucs pour te mettre en confiance. Ses entraînements étaient super, toujours avec du ballon, toujours en mouvement. Il t'apporte cette confiance en fait, quand tu es un joueur de foot, tu as besoin de confiance et lui, juste par des petits mots, il te la donne, c'était cool de l'avoir ».