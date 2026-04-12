Zinedine Zidane : Un premier gros dossier l'attend déjà avec l’équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. Pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Cela n’est pas encore officiel, mais l’ancien du Real Madrid est le grand favori pour reprendre le flambeau sur le banc des Bleus. Et voilà qu’à peine arrivé, Zidane pourrait déjà avoir à gérer un gros dossier.

Alors que l’équipe de France regorge déjà de nombreux talents, on pourrait prochainement en ajouter un autre. A 18 ans, Ayyoub Bouaddi fait forte impression avec le LOSC. Le milieu de terrain doit désormais trancher entre les Bleus ou bien le Maroc. Un choix à propos duquel Bouaddi a expliqué ce dimanche au micro de Téléfoot : « Comment faire son choix en étant courtisé par la France et le Maroc ? C’est très flatteur d’être courtisé par ces deux sélections. Je pense que c’est une force d’avoir une binationalité. C’est un choix important dans une carrière et c’est quelque chose qu’on ne doit pas précipiter ou pousser de force. C’est quelque chose qui doit venir naturellement et spontanément ».

Mercato - OM : Zinedine Zidane n’est jamais venu, «j’ai mes bonnes raisons» https://t.co/vNznenxdAB — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Zidane pour convaincre Bouaddi ? Ayyoub Bouaddi n’a donc pas encore décidé entre la France et le Maroc. Zinedine Zidane, prochain sélectionneur de l’équipe de France, va-t-il alors s’immiscer dans ce dossier ? La question a été posée à Bixente Lizarazu. Et sur le la plateau de Téléfoot, le champion du monde 98 a confié : « Est-ce que Bouaddi doit être une priorité pour le futur sélectionneur de l’équipe de France ? Déjà le joueur a besoin de savoir qu’il est observé. Il n'a pas de doute là-dessus car il a fait toutes les sélections depuis les plus jeunes. La fédération l'observe. Evidemment que le prochain sélectionneur aura un oeil sur lui. Je pense qu’il n'a pas à avoir de doute là-dessus ».